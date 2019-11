SAD JE POTVRĐENO: OI već imaju mrlju, a do početka je više od pola godine; Ovo je mnoge neugodno iznenadilo

‘Ne odobravam ovu odluku, ali ona je bila neizbježna. To je odluka bez dogovora’

U petak je službeno potvrđeno da će Sapporo biti domaćin maratonskih i hodačkih utrka na Olimpijskim igrama 2020. godine, nakon što je gradonačelnica Tokija nevoljko pristala na odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).

‘Ne odobravam ovu odluku’

“Ne odobravam ovu odluku, ali ona je bila neizbježna. To je odluka bez dogovora. No, želimo da Olimpijske igre budu uspješne i stoga moramo izgraditi pozitivno ozračje gledajući prema budućnosti”, izjavila je tokijska gradonačelnica Yuriko Koike naglasivši da i dalje stoji pri stavu kako su sporne utrke trebale biti održane u Tokiju, koji će od 24. srpnja do 9. kolovoza biti domaćinom Igara 32. Olimpijade.

MOO odlučio da se natjecanja u maratonu i brzom hodanju premjeste na sjever Japana

U listopadu je MOO odlučio da se natjecanja u maratonu i brzom hodanju premjeste na sjever Japana, kako natjecatelji ne bi bili izloženi visokim temperaturama i teškim vremenskim uvjetima koji su karakteristični za to doba godine u japanskom glavnom gradu. Naime, u srpnju i kolovozu temperatura je u Tokiju gotovo redovito iznad 30 Celzijevih stupnjeva, a dodatni osjećaj nelagode stvara i vrlo visoka vlažnost zraka. U isto doba godine prosječna temperatura je u Sapporu pet do šest stupnjeva niža.

‘Mislili smo da je moguće nešto napraviti’

Vodeći se nedavnim lošim iskustvom na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi, gdje su mnogi vrhunski maratonci i maratonke bili prisiljeni odustati tijekom utrke zbog nepodnošljivih uvjeta, čelnici MOO-a donijeli su odluku koja je iznenadila i šokirala mnoge s obzirom na to da u Japanu maratonske utrke imaju poseban status i vrlo su popularne. U pregovore je uključena i gradonačelnica Tokija Yuriko Koike koja je na početku razgovora s predstavnicima MOO-a imala čvrst stav o tome da maratonske i hodačke utrke moraju biti održane u Tokiju.

“Mislili smo da je moguće nešto napraviti, ali priroda je snažan suparnik”, izjavio je predsjednik Organizacijskog odbora Tokio 2020. Yoshiro Mori dodajući kako razumije težak položaj tokijske gradonačelnice.

Cilj je bio smiriti strasti i doći do rješenja

Na zahtjev vođe delegacije MOO-a Johna Coatesa u petak su se sastale sve zainteresirane strane, a cilj je bio smiriti strasti i doći do rješenja koje bi svima bilo prihvatljivo. Rezultat sastanka je službena potvrda premještanja spomenutih utrka u Sapporo. Dogovorom je utvrđeno da dodatni troškovi proizašli iz ove odluke neće pasti na leđa japanskih organizatora, ali još uvijek nije utvrđeno hoće li Tokiju biti vraćena do sada uložena sredstva u organizaciju uličnih natjecanja.

“Potpuno sam svjestan posebnog statusa koji maraton uživa kod japanskog stanovništva. No, nismo željeli da te utrke ostanu u lošem sjećanju. Ne želimo imati loše uspomene iz Tokija”, izjavio je John Coates i dodao kako u budućnosti više neće biti promjene održavanja mjesta natjecanja.