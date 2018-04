ROGINA 7 SEKUNDI PRESPOR ZA POBJEDNIČKO POSTOLJE: Iskusni penjači obilježi 3. etapu, no našao se među njima i jedan uljez

Slavio je Konstantin Sivcov, vodeći i u ukupnom poretku

Bjelorus Konstantin Sivcov (Bahrain) pobjednik je treće etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke “Tour of Croatia” vožene od Trogira do vrha Biokova Svetog Jure u dužini od 134 kilometra, dok je najbolji hrvatski vozač bio Radoslav Rogina (Adria Mobil) koji je ciljem prošao kao četvrti sa 56 sekundi zaostatka.

Nakon što su u prve dvije etape u glavnim ulogama ili sprinteri, u trećoj su do izražaja stigli penjači jer su u posljednjih 29 kilometara morali svladati iznimno zahtjevni uspon tijekom kojega su se s razine mora u Podgori uspeli sve do 1762 metara visokog Svetog Jure.

Etapa za iskusnije

Na takvom izuzetno dugačkom usponu, za koji je najboljima u trećoj etapi trebalo više od sat i 20 minuta, do velikog je izražaja stiglo i iskustvo, jer su trojica od prve četvorice vozači stariji od 35 godina. Pobjednik etape Sivcov ima 35, drugoplasirani Nizozemac Pieter Weening (Roompot) 37, a naš Rogina, koji je završio kao četvrti, 39 godina. Jedini “uljez” je 21-godišnji Kazahstanac Jevgenij Gidič (Astana) koji je ciljem prošao kao treći.



U ranoj fazi etape u glavnim ulogama je bilo pet vozača koji su se izdvojili iz pelotona, a među njima je bio i hrvatski predstavnik Mateo Franković (Meridiana Kamen). On je zajedno sa Slovencem Jonom Božićem (Adria Mobil), Nizozemcem Nickom van der Lijkeom (Roompot), Rumunjem Emilom Dimom (MsTina Focus) i Dancem Nicolaijem Nielsenom (Holowesko) uoči početka uspona na Biokovo imao gotovo pet minuta prednosti u odnosu na glavnu skupinu. No, čim je cesta krenula uzbrdo, ta se vodeća petorka raspala, a najduže je u vodstvo izdržao Van der Lijke.

Rogina 7 sekundi od trećeg mjesta

U pelotonu je glavnu riječ preuzeo mladi Danac Nilas Eg i momčadi Trek koji je imao zadatak “pripremiti teren” za napad svog kapetana Talijana Gianluce Brambille. Ipak, otprilike 10.5 kilometara prije cilja napao je Sivcov, dok je Brambilla bio prisiljen reagirati na to ubrzanje. Talijan nije bio u stanju držati Bjelorusov tempo, već je to uspjelo samo Rogini, Weeningu i Gidiču. Taj se četverac držao zajedno sve do pet kilometara prije cilja, a tada je Weening odlučio okušati sreću i novim ubrzanjem otarasiti se pratnje.

Nizozemac je u samo jednom kilometru uspio stvoriti više od 20 sekundi prednosti u odnosu na pratnju, ali je precijenio svoje mogućnosti i nije uspio zadržati prednost do kraja. Sivcov je mnogo bolje rasporedio svoje snage te je kilometar i pol prije cilja uhvatio Weeninga. Njih dvojica držala su se zajedno sve do same završnice da bi Sivcov u posljednjih 200 iznimno strmih metara uspio “slomiti” Weeninga i ciljem prošao s četiri sekunde prednosti.

Gidič i Rogina su u pozadini vodili svoju borbu za posljednje mjesto na pobjedničkom postolju, a iz nje je na kraju kao pobjednik izašao mladi Kazahstanac koji je ciljem prošao kao treći sa 49 sekundi slabijim vremenom od Sivcova, dok je Rogina ostao sedam sekundi iza Gidiča.

U ukupnom redoslijedu Sivcov ima osam sekundi prednosti u odnosu na Weeninga, 47 sekundi ispred trećeg Gidiča te 1:06 sekundi ispred četvrtog Rogine.

U petak je na programu četvrta etapa od Starigrada (NP Paklenica) do Crikvenice u dužini od 171 kilometra.

Tour of Croatia, rezultati 3. etape:

1. Konstantin Sivcov (Bje/Bahrain) 3:51:32

2. Pieter Weening (Niz/Roompot) +4

3. Jevgenij Gidič (Kaz/Astana) +49

4. RADOSLAV ROGINA (HRV/Adria Mobil) +56

5. Niklas Eg (Dan/Trek) +1:38

6. Daniel Pearson (VB/Aqua Blue Sport) +2:01

7. Gianluca Brambilla (Ita/Trek) +2:27

8. Ruben Dario Acosta (Kol/Bicicletas Strongman) +2:42

9. Artem Nič (Rus/Gazprom) +2:51

10. Jonathan Lastra (Špa/Caja Rural) +3:42

Ukupno:

1. Konstantin Sivcov (Bje/Bahrain) 15:15:10

2. Pieter Weening (Niz/Roompot) +8

3. Jevgenij Gidič (Kaz/Astana) +47

4. RADOSLAV ROGINA (HRV/Adria Mobil) +1:06

5. Niklas Eg (Dan/Trek) +1:48

6. Daniel Pearson (VB/Aqua Blue Sport) +2:11

7. Gianluca Brambilla (Ita/Trek) +2:33

8. Ruben Dario Acosta (Kol/Bicicletas Strongman) +2:52

9. Artem Nič (Rus/Gazprom) +3:01

10. Jonathan Lastra (Špa/Caja Rural) +3:48