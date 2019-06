REPREZENTACIJA IM GODINAMA DOMINIRA, A KLUBOVI SU NIKAD GORI: Najtrofejniji srpski sport doživio težak udarac

U posljednje dvije sezone Partizan i Zvezda izgubili su sve utakmice u Ligi prvaka, njih 28

Već godinama Srbija je u vaterpolu sinonim za uspjehe. Najtrofejniji srpski kolektivni sport iz godine u godinu osvaja najveće medalje, no kada su u pitanju klubovi, tu je stanje trenutno posve obrnuto.

Najveći srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda već neko vrijeme doslovno spajaju kraj s krajem, njihova se egzistencija svela na preživljavanje, a iako se ove sezone pojavio Šabac, i dalje je to vrlo loša kvaliteta u odnosu na Europu.

0-28

Svejedno su Partizan i Zvezda, makar kvalitetom to nisu zaslužili, posljednjih godina predstavljali Srbiju u najjačem klupskom natjecanju Ligi prvaka, no od sljedeće sezone to više neće biti slučaj.

Europska organizacija vodenih sportova prošle je godine Zvezdi dala trogodišnju pozivnicu, no beogradski je klub odustao od natjecanja jer to financijski jednostavno ne može ispratiti. Srpski vaterpolski savez imao je mogućnost dodijeliti istu nekom drugom, no odlučio ju je vratiti LEN-u premda novi prvak Šabac ima određene ambicije, ali njih će morati ostvariti kroz kvalifikacije.

I to je – pametan potez. Naime, u posljednje dvije sezone Partizan i Zvezda izgubili su sve utakmice u Ligi prvaka, njih 28!