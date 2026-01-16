Predstavljen prvi bolid Formule 1 za novu sezonu! Jedan detalj sve oduševio: Ulazimo u novu eru

Red Bull i Racing Bulls, dvije momčadi pod okriljem Red Bulla, predstavile su nove bolide za nadolazeću sezonu Formule 1. Iako tehnički detalji prema novim pravilnicima ostaju skriveni, javnosti su otkrivene dizajnerske promjene, tj. livreje bolida, na svečanoj prezentaciji u Detroitu u četvrtak, javlja Sky Sport.

Red Bull i juniorska momčad Racing Bulls postali su prve momčadi koje su predstavile izgled svojih bolida za 2026. godinu, obilježavajući početak nove ere motora. Odabir Detroita za predstavljanje nije slučajan – grad u saveznoj državi Michigan dom je Forda, koji je ove godine postao službeni partner Red Bull Powertrainsa u razvoju novih pogonskih jedinica za F1 bolide.

Formulu 1 u 2026., 2027. i 2028. ekskluzivno možete gledati na RTL-u i platformi VOYO.

Prezentacija je održana u kultnom Michigan Central Stationu pred 1500 gostiju, gdje je sportski pilot Martin Sonke izveo spektakularan trik kako bi otkrio novi Red Bullov bolid RB22. U sklopu događaja prikazan je video s njegovim nevjerojatnim letom. Iako se vizualni identitet Red Bullovih bolida nije drastično mijenjao tijekom godina, novi RB22 donosi nekoliko značajnih promjena u odnosu na prethodnu sezonu i bolid RB21 iz 2025. godine.

Ovo je rezultat napora 2000 ljudi u red bull technology campusu, najtalentiranije skupine koju možete pronaći, koji su zajedno radili kako bi nas doveli do ovog trenutka. Ovo je početak iznimno uzbudljivog putovanja za sve nas i na stazu ćemo izaći kao jedno – Red Bullova šasija i pogonska jedinica. Laurent Mekies, šef momčadi Red Bull Racing.

Novi bolid je prepoznatljiv po sjajnoj boji, koja zamjenjuje dosadašnje mat tonove, čime se vraća u prošlost, na izgled bolida iz 2005. godine, kada je Red Bull prvi put debitirao u Formuli 1. Dizajn bolida obuhvaća crne i tamno plave elemente, a pažnju privlači prepoznatljivi logo bika, smješten na poklopcu motora i nosu bolida u manjoj verziji. Također, na stražnjem dijelu bolida pojavljuje se logo novog partnera, Forda, dok Oracle i dalje ostaje glavni sponzor Red Bull Racinga.

"Formula 1 ulazi u novu eru jer tehnički pravilnici prolaze kroz temeljite promjene. Ujedno je to i povijesni trenutak za Oracle Red Bull Racing, budući da će prva utrka sezone u Melbourneu označiti službeni natjecateljski debi Red Bull Ford Powertrainsa, čime će momčad po prvi put u povijesti pod istim krovom razvijati i bolid i pogonsku jedinicu", stoji u priopćenju Red Bull Racinga.

Laurent Mekies, šef Red Bull Racinga, izjavio je:

“Bilo je nevjerojatno otkriti livreju ovdje u Detroitu, u Fordovu domu. Bolid izgleda zapanjujuće, željeli smo mu dati poseban dodir sjajem za ovo novo poglavlje i nadamo se da će se navijačima svidjeti. Momčad je odradila nevjerojatan posao kako bismo danas bili ovdje i kako bismo se prvi put ikada našli u poziciji da na shakedown u Barceloni dođemo s vlastitim bolidom i vlastitom pogonskom jedinicom. Ovo je rezultat napora 2000 ljudi u red bull technology campusu, najtalentiranije skupine koju možete pronaći, koji su zajedno radili kako bi nas doveli do ovog trenutka. Ovo je početak iznimno uzbudljivog putovanja za sve nas i na stazu ćemo izaći kao jedno – Red Bullova šasija i pogonska jedinica.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Max Verstappen, najveća zvijezda Red Bulla i jedan od najvećih pilota u Formuli 1 ikad, bio je prisutan dok se priprema za pokušaj povratka na tron svjetskog prvaka, nakon što je njegov niz od četiri uzastopne titule prekinuo McLarenov Lando Norris prošle godine. Verstappen sada ima novog timskog kolegu, 21-godišnjeg Francuza Isacka Hadjara, koji je promoviran nakon izvanredno impresivne rookie sezone u Racing Bulls timu. Hadjar će na svom bolidu nositi broj 6.

Zanimljivo je da Max Verstappen neće voziti s brojem 1. Umjesto toga, odlučio se za broj 3, kojeg je prethodno nosio njegov bivši kolega Daniel Ricciardo.

U istom duhu, i Racing Bulls je predstavio svoj novi vizualni identitet. Prošlogodišnji dizajn boja na bolidima ove momčadi, koji je bio vrlo dobro prihvaćen, zadržan je, ali uz nekoliko noviteta. Dominacija bijele boje ostala je, a crveni bikovi zadržali su svoje klasične pozicije. Novi detalj su tamno plavi elementi na prednjem i stražnjem dijelu bolida, koji su usko povezani s novim partnerstvom s Fordom.

Racing Bulls će u novoj sezoni imati jedno poznato i jedno novo lice. Liam Lawson ostaje član momčadi, dok će mjesto koje je napustio Isack Hadjar zauzeti debitant Arvid Lindblad. Lawson će na svom bolidu i dalje nositi broj 30, dok će mladi Britanac Lindblad imati broj 41.

Iako je dizajn bolida sada poznat, tehničke specifičnosti bit će otkrivene kasnije. Prva predsezonska testiranja novih bolida održat će se od 26. do 30. siječnja u Barceloni, no bit će zatvorena za javnost. Dodatna testiranja bit će organizirana u Bahreinu tijekom veljače.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'