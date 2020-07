PRVA UTAKMICA HRVATA I SRBA NAKON RATA: ‘Imali smo strašan motiv, a na tribinama je valjda bilo 10.000 ljudi u kockicama’

Foto: Screenshot: You Tube

‘Nikad se neće zaboraviti pobjeda protiv Jugoslavije u četvrtfinalu’

Legendarni bivši hrvatski vaterpolski golman Siniša Školneković (52) jedan je od najboljih hrvatskih vaterpolskih golmana ikad. danas radi kao trener golmana u vaterpolskom klubu POŠK, a ujedno je i trener mlađih juniora u istom klubu, a nekada je bio ponajbolji vaterpolski golman na svijetu. No, mnogi ne znaju da je na vaterpolskom golu završio sasvim slučajno.

Prvo bio boksač

“Bio sam boksač, bavio sam se i još nekim borilačkim sportovima, a onda sam počeo trenirati plivanje. Nismo se mogli kupati na bazenu na Zenti. Kupali smo se u moru, a svima je bio san da plivamo u bazenu. Tadašnji čuvar bazena nije nam dao da plivamo u bazenu i ja sam zbog toga počeo trenirati plivanje. Bilo je ključno plivati u bazenu i to je bio jedini način da budem tamo”, kazao je Siniša Školneković za 24sata.

Školneković je rođen 1968. godine, a u bazen je ušao početkom 80-tih godina prošlog stoljeća. Igrao je za POŠK, a nakon toga je došao poziv iz Mladosti. U to vrijeme Zagrepčani su bili jedan od najboljih klubova u Europi i niije mogao odbiti njihov poziv. U Zagrebu je proveo četiri prekrasne godine. Bilo je to vrijeme kad je Mladost bila strah i trepet. Igrao je s mladostašima dva finala Kupa prvaka. U prvome je izgubio od Jadrana, ali je u drugom osvojio europski naslov. Bila je to kruna njegove klupske karijere.

U Mladosti je bio do 1996. godine, a baš je te godine s Hrvatskom došao do srebra na Olimpijskim igrama u Atlanti.

‘Da smo imali samo dan odmora između polufinala i finala, vjerujem da bismo pobijedili Španjolce i uzeli zlato’

“Prošle su 24 godine od tog velikog uspjeha, ali moram biti iskren i priznati kako mi je sad jako žao što nismo osvojili zlatnu medalju”, rekao je Školneković i nastavio:

“Da smo imali samo dan odmora između polufinala i finala, vjerujem da bismo pobijedili Španjolce i uzeli zlato. Bio je to povijesni uspjeh hrvatskog sporta. Nikad se neće zaboraviti pobjeda protiv Jugoslavije u četvrtfinalu. Bila je to posebna utakmica nakon kraja rata. Prvi susret nas i Srba, imali smo strašan motiv, a na tribinama je valjda bilo 10.000 ljudi u kockicama. Nismo mogli zakazati. Pobijedili smo njih, zatim i moćnu Italiju. Bili smo mirni jer smo osigurali olimpijsku medalju, ali kako godine prolaze žal za zlatom sve je veći. Bili smo zreli za olimpijski naslov”.

Jedini strani klub bio mu je Palermo

Nakon završetka Olimpijskih igara, Školneković se vratio u Split. Nekoliko je godina bio na golu Jadrana, kasnije opet i POŠK-a, a jedini strani klub bio mu je Palermo. Od 2000. do 2002. godine bio je na Siciliji. Na kraju je još godinu dana branio u Splitu.