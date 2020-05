PRSTEN VLASNIKA NEW ENGLAND PATRIOTSA PRODAN ZA VIŠE OD MILIJUN DOLARA: Sav novac ide za humanitarnu akciju

Prsten vlasnika New England Patriotsa Roberta Krafta, koji je dobio nakon pobjede njegove momčadi na 51. Super Bowlu, prodan je za 1,025 milijuna američkih dolara na dobrotvornoj aukciji s koje će sav prihod ići za akciju “All In Challenge” čiji je cilj pribaviti hranu za ljude koji su najviše pogođeni pandemijom bolesti Covid-19.

— Sports Boo (@sports_boo) May 22, 2020