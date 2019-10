PROŽIVJELA JE PRAVU NOĆNU MORU KOJA JOJ JE U DOHI IPAK DOŠLA NA NAPLATU: ‘Govorili su mi da se više neću moći baviti atletikom’

Porazgovarali smo s najboljom hrvatskom sportašicom Sandrom Perković u dječjoj Klaićevoj bolnici u Zagrebu

Rijetko kad propušta okupljanja takve prirode. Ipak je najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković prijateljica dječje bolnice u Klaićevoj ulici u Zagrebu, kako su to rekli ispred same bolnice u srijedu na presici povodom tradicionačne donacije Ine Klinici za dječje bolesti Zagreb. Prošle godine novac je uložen u obnovu prostora Referentnog centra za gastroenterologiju i prehranu, te Odjela za dječju otorinolaringologiju.

SANDRA PERKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Potreslo me neosvajanje Dijamantne lige. Ne volim imati alibi, ali nisam ni ja robot’

Donacija za urođenje dnevne bolnice u Klaićevoj za djecu za adolescentsku psihijatriju

Ove godine donacija od 100 000 kuna bit će namijenski utrošena za urođenje dnevne bolnice u Klaićevoj za djecu za adolescentsku psihijatriju…

“Izuzetno mi je drago što je moj partner Ina prepoznao da je bolničkom sustavu u Republici Hrvatskoj potrebna pomoć, a posebno zbog toga što su odlučili pomoći mojoj najdražoj bolnici u gradu Zagrebu, Klaićevoj bolnici. Ovim putem želim bolnici sreću, još bolji rad i da još više ljudi, još više partnera, prepozna njihove potrebe”, kazala je Sandra Perković pred okupljenim novinarima na konferenciji za medije, a koju smo malo uhvatili prije samog početka kako bi malo popričali s njom. Početkom ovog mjeseca, točnije prije dvanaest dana, Sandra je na SP-u u Dohi osvojila broncu.

Popunila kolekciju odličja na SP-ima

Perković je tako popunila kolekciju odličja na svjetskim prvenstvima hicem od 66,72 metara ostvarenim u prvoj seriji finalnog nadmetanja na stadionu Khalifa. Novom svjetskom prvakinjom postala je njezina velika rivalka, Kubanka Yaime Perez, koja je petoj seriji bacila 69,17 metara, a srebrno odličje pripalo je njezinoj sunarodnjakinji Deniji Caballero (68,44 m), svjetskoj prvakinji iz Pekinga 2015. godine…

VRATILA SE U DOMOVINU I OTKRILA VELIKU ISTINU O SEBI U OVOJ SEZONI: ‘Nisam plakala zbog bronce, već zbog nečeg sasvim drugog…’

Sandra je imala tri ispravna hica u prve tri serije (66,72 m, 62,30 m, 66,19 m), u četvrtoj i petoj je namjerno prestupila, a u šestoj je njezin disk završio u zaštitnoj mreži. To je četvrta medalja na svjetskim prvenstvima za najbolju bacačicu diska u posljednjem desetljeću. Svjetskom prvakinjom je bila u Moskvi 2013. i u Londonu 2017. godine, a u Pekingu 2015. osvojila je srebro…

SANDRA PERKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Kad dođe kraj, popet ću se na pozornicu i reći – hvala društvo, to je bilo sve od mene’

Otišla sam u jako dobroj formi na SP’

“Otišla sam u jako dobroj formi na SP i žao mi je što to nisam u potpunosti mogla pokazati. Nažalost, ozlijedila sam se i upravo me ona spriječila da budem ona prava ja. Uzela sam ipak na kraju broncu na koju sam izuzetno ponosna. Borila sam se do samog kraja. Iskreno, medalja nije onog sjaja koje sam si sama priželjkivala, ali sve to je dio moje prekrasne kolekcije koja sad broji jedanaest velikih medalja, od čega su pet zlatnih europskih, dvije zlatne olimpijske, dva svjetska zlata, jedna svjetska bronca i jedno svjetsko srebro. Upotpunila sam kolekciju i ne mogu biti više nego zadovoljna zbog toga. No, mali žal za boljim rezultatom u Dohi ipak postoji”, kazala nam je Sandra Perković koja je tri medalje osvojila s Ivanom Ivančićem.

Moramo priznati kako je ovo bila čudna godina za Sandru, koja je bila uzela malo veću stanku poslije lanjskog EP-a i prvi put otišla na pripreme izvan Hrvatske. Koliko je to bio plus za nju i njezinog trenera Edisa Elkasevića, toliko je bio i minus. Odgovarali su im topli uvjeti, bilo je tu problema s ozljedama, kao i nemogućnost da ulovi ritam, pa je nakon toga svega došao i SP tek u listopadu. Sve je bilo čudno. Ruku na srce, Sandrina je razina rezultata u tekućoj godini bila niža u odnosu na prijašnje godine kad je bila dominantna u europskim i svjetskim okvirima. No, ovog je puta ostala bez ijedne pobjede u Dijamantnoj ligi…

SANDRA IMA SVJETSKU BRONCU! Perković nije imala šanse s Kubankama, Perez uzela zlato ispred Caballero

‘Da je uzeti medalju i pobjediti uvijek baš tako lako, onda bi to radio svatko’

“Da je uzeti medalju i pobjediti uvijek baš tako lako, onda bi to radio svatko. Meni se u Dohi dva dana prije finala u bacanju diska, poslije kvalifikacija, dogodilo to da sam otišla u hotel, sutra dan sam imala trening, kad sam osjetila probleme s leđima. Nadala sam se kako nije ništa ozbiljno.

No, onda popodne na treningu koji je bio pred samo natjecanje nisam mogla sve napraviti do kraja, nisam mogla trening odraditi do kraja. U suzama sam ga napustila. Ali eto, opet sam nekako uspijela stisnuti zube i uz pomoć blokada osvojiti broncu. Sretan sam zbog toga, iako znam da to nije izgovor koje ja osobno ne volim, ali borila sam se do samog kraja, do zadnjeg. Do zadnje serije sam vjerovala da mogu prebaciti tih 69 metara. Nažalost, u Dohi od onoga što sam pokazala ipak nisam mogla više”, rekla nam je Sandra koju smo upitali da li su se problemi s leđima mogli spriječiti, odnosno prejudicirati neke stvari kako se navedeno ne bi dogodilo?

Vučem svoju ozljedu leđa od 2010.

“Vučem svoju ozljedu leđa od 2010. godine. Imam dva puknuta diska u donjem lumbalnom dijelu, tako da je to nešto s čim se borim kroz čitavu svoju karijeru. Liječnici su mi neki čak govorili da neću moći nastaviti s onim čime se bavim. Ali evo, sa svojim odličnim timom koji predvodi Branimir Vajda uspjela sam sanirati to i držati pod kontrolom. Ali, radi se o ozljedi koja se uvijek može javiti, vratiti. Nažalost, ovog je puta je došla u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Na nama je da detektiramo zašto se ona baš javila na SP-u i kako to u budućnosti spriječiti”.

Planirano je svega tri tjedna odmora za Sandru koja onda kreće s pripremama za OI u Tokiju. Samo još nije poznato gdje će ih odraditi. Upitali smo ju kakvi su joj sportski planovi, kao i oni s prevencijom ozljede koja ju muči?

“Ostala sam sada dva tjedna u Zagrebu nakon SP-a, iako je moj tzv. godišnji odmor već službeno počeo. No, nažalost morala sam ostati odraditi odraditi terapije za leđa. Tek početkom sljedećeg tjedna možda ću otputovati negdje”, zaključila je Sandra Perković.