PROVJERILI SMO ŠOKANTNA PISANJA O DROGIRANJU NA SP-u: ‘Tu se radi o prljavoj antiruskoj propagandi, žele nas ocrniti’

Kontaktirali smo Veleposlanstvo Ruske Federacije u Zagrebu kako bi provjerili šokantna pisanja pojedinih medija o dozvoli za konzumiranje droga na SP-u i porazgovarali s atašeom za medije Dmitryjem Malcevom

Neki mediji, među njima i ugledni poput britanskog Four Four Two-a i relevantnog Newsweek-a, upitnog Moskow Timesa i Izvestie i još nekih medija tog i takvog ranga objektivnosti i važnosti, objavili su, odnosno prenijeli uistinu nevjerojatnu vijest, šokantnu, rekli bi smo.

Naime, prema njihovim pisanjima navijačima će na Svjetskom prvenstvu u Rusiji biti dopušteno, pazite sad ovo, konzumiranje, marihuane, kokaina i heroina. Pa će tako svi oni koji će htjeti narkotike nositi sa sobom u Rusiju morat ispuniti potrebne papire. Suludo, znamo, ali idemo dalje…





Marihuana, kokain i heroin

Osim što dozvoljava marihuanu i kokain, Rusija će dopustiti navijačima, kako je to Newsweek prenio, da na stadion unesu, zaista nevjerojatno, i heroin, no svi koji to žele moraju imati valjanu liječničku potvrdu. Što je totalna nebuloza, ako se uzme u obzir da se radi o razornoj, smrtonosnoj drogi koja je u čitavom svijetu strogo zabranjena i koja se ne može koristiti u nikakve zdravstvene svrhe.

Nadalje, spominje se i to da, prema propisima Euroazijske ekonomske zajednice (Kazahstan, Bjelorusija i Rusija), navijači će moći drugu unijeti u zemlju samo ako sa sobom ponesi potrebnu dokumentaciju da im je to za liječničku uporabu, a ta dokumentacija treba biti napisana na ruskom jeziku, naveo je jedan ruski izvor, a prenijela Izvestia.

Sve navedeno uistinu šokantno zvuči. Nevjerojatno, neprihvatljivo, bolesno, rekli bi smo… Odmah smo se bacili na posao i odlučili istražiti ova pisanja. Kontaktirali smo Veleposlanstvo Ruske Federacije u Zagrebu i dobili odgovor:

Posjedovanje i konzumiranje droga u Ruskoj Federaciji strogo zabranjena

“U Ruskoj Federaciji sva droga, bez obzira radilo se o lakim ili teškim drogama, je strogo zabranjena i za njihovo posjedovanje i korištenje u bilo kakvim količinama predviđene su visoke i ozbiljne zatvorske kazne”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr atašea za medije u Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu Dmitry Malcev i nastavio:

“Svjetsko prvenstvo neće biti nikakva iznimka glede toga. Stoga, ovakva pisanja medija ulaze u rubriku vjerovali ili ne. Naš zakon je jasan, droga nije dopuštena i tako će ostati. Moram kazati da sva pisanja navedenih medija predstavljaju još jedan primjer prljave antiruske propagande, koja je nažalost ponekad vodi protiv naše zemlje, a koja za cilj ima ocrniti našu zemlju i iskoristiti bilo što što bi naštetilo ugledu Ruske Federacije”, istaknuo je Malcev i onda se u potpunosti otvorio i prebacio na jednu drugu temu.

Naime, poznato je da su Rusi pod povećalom zbog povezanosti s dopingom.

Ruski sportaši na udaru su međunarodnih sportskih organizacija. Rusija je uoči nastupa u Pjongčangu zbog doping skandala ponižena zabranom nastupa svojih sportaša pod nacionalnom zastavom, a kad su osvajali medalje, nije se čula njihova himna.

Nastup je bio dopušten samo ruskim olimpijcima koji nisu ni po čemu bili umiješani u doping afere niti ih se ikako moglo povezati sa sustavnim dopingiranjem koje je provođeno o strane tamošnjih sportskih dužnosnika.

‘Tužno je što se politika mješa u sport’

Također su sportaši iz ove zemlje prošli temeljitije testiranje na doping od kolega iz drugih reprezentacija. Pa je tako Vitalij Mutko, zamjenik ruskog premijera, doživotno izbačen iz sporta, odlučio je Međunarodno olimpijski odbor u sklopu izbacivanja Rusije sa Zimskih olimpijskih igara.

Mutko je i predsjednik ruskog nogometnog saveza, glavni organizator SP-a i na tom će mjestu ruski ostati unatoč odluci MOO-a koja je, očekivano, naišla na ogorčenje i ljutnju sportske Rusije.

Mutko je dobio izgon iz sporta nakon što se otkrilo da su Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. okaljane dopingom, a u sve je, navodno, bio umiješan i državni vrh, u koji spada i dotični Mutko. Dmitry Malcev osvrnuo se na navedeno…

“Znate što. Vrlo je žalosno kad se politika miješa u sport. To smo vidjeli i tijekom ZOI u Sočiju kad je na našu zemlju izvršen jedan sramotni udar, umjesto da se podrži taj veliki sportski praznik. Na našu zemlju bilo je izbačeno jako puno negativnih, prljavih vijesti. Pisalo se svašta što nije bilo točno, što je narušavalo ugled naše nacije, što je narušavalo našu sportsku vrijednost. Što se tiče nedavno završenih ZOI u Pjongčangu, ponovila se ista stvar. Ako pogledate brojke u svijetu i zemlje koje su lideri po uzimanju dopinga, onda su to Amerikanci zapravo. Ako pogledate listu zemalja koji imaju sportaše koju mogu koristiti doping iz navodnih medicinskih razloga, opet su lideri zapadne zemlje Amerika, Velika Britanija itd… Čitava norveška skijaška reprezentacija boluje od astme. Što to znači? To znači da oni moraju uzimati neke preparate kako bi si astmu olakšali, a koji se nalaze možda i na popisu zabranjenih supstanci. Oni su sami otvoreno kazali kako njihovi liječnici njih otvoreno nagovaraju da uzimaju taj ‘doping’ za medicinske svrhe, što je i razumljivo. Pa ljudi ne mogu disati normalno. Ali njih nitko ne kažnjava”.

‘Sistemski propusti’

Dmitry Malcev navodi i kako je sve to sistemski propust. No, prema njemu, ako dođe do kazne pojedinaca i ako se nekoga i uhvati da u tijeku ima određenu razinu tih i takvih nedopuštenih tvari, onda su kazne puno blaže nego nama, mjeseci su u pitanju doslovno. Što se tiče ruskih sportaša, kazne su, kako nam je Maljcev kazao, puno veće i ozbiljnije…

“Jasno da se tu radi o razlozima koje nemaju veze sa sportom. Janso je da je sport povezan s reklamom, novcima , sponzorima, marketingom, pokušava se raditi sve kako bi se zaradilo. Ali kad dođe do političkih motiva, onda to nije dobro. Ma ništa od toga nije dobro za sport. Bit sporta je da se ljudi ujedine, sport spaja ljude, a ne razdvaja ih. Jaz koji postoji, u takvim slučajevima još se više povećava onda”, zaključio je Dmitry Malcev.