PREMINUO MILIVOJ BORANIĆ MITA, UGLEDNA SPORTSKA LIČNOST: Tužna vijest dolazi nam iz Šibenika

Kao izbornik više veslačkih reprezentacija sudjelovao na više olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava

U Šibeniku je u nedjelju u 91. godini umro istaknuti istaknuti sportski djelatnik, veslački trener i izbornik veslačkih reprezentacija više zemalja Milivoj Boranić – Mita.

Boranić je rođen 29. srpnja 1928. godine u Zagrebu, osnovnu školu školu i gimnaziju završio je u Šibeniku, a Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu i Beogradu.

Uspješna karijera

Sportom se počeo baviti u Krešimirovom gradu i to veslanjem, atletikom, vaterpolom, rukometom i košarkom, a 1946. godine s veslačkim klubom Krka osvojio je u posadi osmerca naslov državnog juniorskog prvaka, potom 1948. godine i seniorski, a bio je i tajnik SIZ-a za fizičku kulturu Općine Šibenik.

Treniranje veslačke reprezentacije Egipta preuzeo je 1960. i tu je reprezentaciju vodio do 1969., potom od 1991. do 1993. i od 1996. do 1999. godine. Godine 1970. i 1971. trenirao je veslačku reprezentaciju Turske.

Od 1975. godine do 1984. bio je izbornik veslačke reprezentacije Jugoslavije i trener veslača VK Krke s kojima je osvojio desetak naslova državnih prvaka u različitim veslačkim disciplinama.

Jedan od pionira šibenske košarke iz koje su potekli Dražen i ostali

Kao izbornik više veslačkih reprezentacija sudjelovao je na više olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava.

Milivoj Boranić bio je i prvi operativac šibenskog dijela Osmih mediteranskih igara i dao je veliki doprinos u obnovi ili gradnji sportskih objekata za potrebe Igara koje su 1979., godine održane u Splitu, a čija su se pojedina natjecanja održavala i diljem Dalmacije. Tada su preuređeni ili izgrađeni sportski objekti na Šubićevcu, Baldekinu, Zatonu…, a Šibenik je u pripremi MIS-a rješavao i komunalne probleme na Ražinama, Šubićevcu.

Boranić je bio i jedan od pionira šibenske košarke iz koje su potekli Dražen i Aleksandar Petrović, Danira Nakić i brojni drugi igrači.

Komemoracija povodom smrti Milivoja Boranića održat će se danas, 15. travnja, u 19 sati u prostorijama Veslačkog kluba Krka u Šibeniku, dok će sahrana biti će u utorak, 16. travnja, u 14 sati na groblju Kvanj u Šibeniku.