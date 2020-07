PRED VATERPOLSKIM MICHAEL JORDANOM JEDNA JE SASVIM NOVA KARIJERA KOJA NOSI ZAMKU: ‘On toga mora biti svjestan, gotovo je s tim’

‘Mi smo sportaši, profesionalci, mi kruh moramo jesti. Prema tome, kad ga ne možemo jesti doma, onda ga moramo jesti vani’

Kad su u pitanju takve igračke i općenito sportske ikone, onda nekako niti ne može biti drugačije, onda je takav put onaj najispravniji. Legendarni hrvatski vaterpolist Sandro Sukno (30) službeno je u utorak postao trener crnogorskog vaterpolskog kluba Primorca iz Kotora.

U ulozi pomoćnika izbornika Hrvatske odradio dva velika natjecanja

Sukno je nakon prekida iznimno uspješne karijere u kojoj je vaterpolu slovio za “vaterpolskog Michaela Jordana“, uplovio u trenerske vode te je bio pomoćnik izbornika hrvatske reprezentacije Ivice Tucka.

U toj ulozi je odradio dva velika natjecanja, Svjetsko prvenstvo u Gwangju u ljeto prošle godine, te Europsko prvenstvo u Budimpešti početkom 2020. godine, a angažman u Primorcu bit će njegov prvi samostalni posao.

Bivši najbolji igrač svijeta, od ranije je bio prvi kandidat za trenera Primorca, a posao je završen nakon što je bivši kapetan crnogorske reprezentacije Mlađan Janović postao predsjednik kluba, a njegov suigrač iz nacinalne vrste Antonio Petrović sportski direktor.

“Izuzetno mi je drago i na neki način se osjećam sretan zbog Sandra što je dobio priliku da vodi klub koji je prije nekih desetak godina bio prva Europe. Drago mi je što sam ja bio jedan od onih koji je prepoznao da Sandro to može i želi, da to voli raditi, te da sam upravo ja sa svojim suradnicima u Savezu, prije svega s Pericom Bukićem, neću reći da smo dali ruku, ali u onom trenutku kad mu je bilo najteže u životu, kad mu je naprasno bila prekinuta igračka karijera zbog komplikacija sa srcem, da nisam razmišljao niti trenutka kad sam razgovarao s njim, kad je izrazio želju da se bavi tim poslom, da mu dam priliku da uz mene, moj stožer i reprezentaciju, skuplja to jedno potrebno iskustvo koje će mu biti neophodno. I nadam se da sam mu u tom dijelu, na neki način otvorio vrata i pomogao mu. Nemam nikakvu sumnju da će Sandro biti dobar odnosno odličan trener”, kazao nam je Ivica Tucak koji nam se javio s odmora, iz Splita, gdje je jutros bio na sastanku…

‘Igračka karijera je završena. I tu više priče s igračima ne smije biti’

“No, sad mu slijedi nešto sasvim novo. Trenerski posao drugačiji je u odnosu na igračku karijeru. To Sandro mora biti svjestan i je svjestan toga. Razgovarali smo puno puta i upravo je to ono o čemu sam s njim najviše razgovarao. Igračka karijera je završena. I tu više priče s igračima ne smije biti. Znate, puno je bilo onih koji su se vraćali na igračku karijeru, pa kad sam ja ovo, ono… Bili su vrhunski igrači, ali nisu uspjeli kao treneri upravo iz tog razloga. To je ono za što sam siguran da će Sandro znati izartikulirati na pravi način. Znači, ona je gotova. Nema više igranja u bazenu, počela je jedna nova, potpuno različita karijera. Drugačija uloga koja iz tebe izvlači strahovito veliku energiju”.

Trenerski posao, govori nam u jednom dahu izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, je jako strastven, posvećen posao…

“To je energija, ti više nisi sam. Igrač u bazenu igra sam za sebe, naravno i za kolektiv, ali kao trener ti igrač i vodiš 20 ljudi. I za one koji su u bazenu, i za one koji su na klupi, i za one koji su otpali, i za svoje suradnike, i za čitav Savez. To je jedna sasvim druga priča koja iziskuje puno energije, ali koju Sandro ima. Sandro ima energiju, Sandro ima strast, mora biti svjestan da mu neće biti lako na početku, Svaki trenerski posao ima strašno puno zamki, momenata, uspona i padova… Ono što sam mu ja mogao dati, mislim da sam mu i ponudio. Uvijek ću mu biti na dispoziciji kad god mu treba. To su oni trenuci kad se gube utakmice, kako reagirati, na koji način… Znate, kad brod polovi dobro i kad je more mirno, onda možete staviti na automatski pilot i brod ide. Međutim, voziti brod po valovima je ono umijeće i kapetana i umijeće trenera u sportu”.

‘On je dobio priliku voditi momčad i Sandro je prepoznat kao čovjek koji to može’

I za kraj, Tucak nam je prokomentirao i one kojima Suknovo preuzimanje crnogorskog kluba nije baš dobro sjelo. Tu govorimo o manjem dijelu zaljubljenika u vaterpolo, što smo vidjeli u komentarima na društvenim mrežama. Upitali smo izbornika bi li moglo doći do većeg, jačeg negativnog odjeka u dijelu javnosti zbog preuzimanja Primorca iz Kotora a ne hrvatske?

“Pa ja sam vodio crnogorski klub koji je u mojoj karijeri bio odskočna daska. Tri godine sam bio trener Jadrana iz Herceg Novog. U tom trenutku je to bio sjajan klub. To treba biti pitanje i nekih klubova u Hrvatskoj, ne samo pitanje Sandra. On je dobio priliku voditi momčad i Sandro je prepoznat kao čovjek koji to može. Primorac je isto klub koji je nakon 2009. godine, nakon što je postao prvak Europe, u jednom trenutku otišao blizu dna, i u financijskom, organizacijskom i igračkom smislu. Oni su u Sandru vidjeli čovjeka koji ih može i hoće dignuti. Prema tome, što bi bilo negativnog odjeka. Mi smo sportaši, profesionalci, mi kruh moramo jesti. Prema tome, kad ga ne možemo jesti doma, onda ga moramo jesti vani”, zaključio je Ivica Tucak.