PPD ZAGREB KONAČNO UPISAO POBJEDU U LIGI PRVAKA: Pali su Norvežani, ali jedna stvar izgleda zaista poražavajuće i demotivirajuće

Rukometaši PPD Zagreba došli su do prve pobjede u Ligi prvaka svladavši u 9. kolu A skupine u svojoj dvorani norveški Elverum s 30-27 (16-13).

Hrvatski prvak je bolje započeo dvoboj, dobio prvo poluvrijeme s 16-13, no početkom drugog dijela momčad Veselina Vujovića je ušla u krizu, pa su Norvežani u 44. minuti poveli s 23-21. No, u samoj završnici Zagrepčani mini-serijom od 3-0 dolaze do prednosti 29-26 minutu i pol prije kraja i dolaze do pobjede koja ih i dalje drži u igri za plasman u osminu finala.

Kod PPD-a su najučinkovitiji bili Damir Bičanić s osam golova, David Mandić (5) i Zlatko Horvat (4), dok je Elverum predvodio Bjorn Gudjonsson sa sedam golova.

Otužna atmosfera

PPD Zagreb sada više nije zadnji, sa tri boda je prestigao Elverum (1), no slovensko Celje mu i dalje bježi tri boda, uz lošiji međusobni skor.

Iako je Zagreb konačno pokazao zube u Ligi prvaka, nažalost ne možemo ne primijetiti kako je utakmicu u Areni došlo pogledati tek nekoliko stotina gledatelja. Doduše bilo je tu glasnih pojedinaca i ponešto poznatih faca poput Zlatka Mateše i Zorana Gopca, ali zaista je tužno vidjeti kako se zanemaruje hrvatski klupski rukomet.