POČEO JE JUDO GRAND PRIX U ZAGREBU: Hrvati startali porazima, ali ono pravo tek ih očekuje

Hrvatski judaši porazima su otvorili Judo Grand Prix Zagreb 2018

Prvog dana natjecanja na Judo Grand Prix Zagreb 2018 nastupilo je dvoje hrvatskih judoka, Tena Šikić u kategoriji do 57 kg i Bernard Azinović do 66 kg, a oboje su poraženi u prvom borbama natjecanja koje je započelo u zagrebačkoj Areni.

Nizozemac bio bolji

Azinović se u borbi protiv Nizozemca Van Hartena nije uspio snaći u borbi za gard, koju suci nisu prepoznali kao nedopuštenu od strane nizozemskog judoke, te je skupio tri kazne koje su ga izbacile u prvom kolu turnira.

“Azinović je pokušao, nije uspio riješiti situaciju i ušao je u ritam protivnika”, rekao je trener Hrvoje Petranović.

Bez iznenađenja

Tena Šikić u prvom izlasku na tatami nije uspjela iznenaditi juniorsku svjetsku prvakinju Japanku Funakubo i tako razveseliti svoje navijače.

“Izazov borbe protiv neugodne Japanke bio je previše u ovom trenutku za Tenu, koja je ušla agresivno, ali nije uspjela nametnuti svoj ritam”, prokomentirao je Petranović.

Svjetski prvaci

S crvenim natpisom na poleđini kimona nastupili su svjetski prvaci Shishime (do 52 kg), Takato (do 60 kg) i Abe (do 66 kg). Takato je pobijedio Čileanca Veru za samo 28 sekundi i bez umora prošao dalje. Do četvrtfinala je stigao i Abe gdje ga je iznenadio Mongolac Dovdon i za samo 42 sekunde slavio ipponom. Abeu je to bio prvi poraz nakon 34 uzastopne pobjede, uz nevjericu tribina i dobrog dijela japanske reprezentacije. Abe je do kraja dana stigao do bronce i to u finalnom bloku pobjedivši europskog prvaka Slovenca Gomboca.

Jutarnji program natjecanja tijekom vikenda započinje u 10 sati, a subotnji i nedjeljni finalni blokovi su od 17 sati. Svečano otvaranje natjecanja bit će u subotu, s početkom u 16.30 sati.

Šesto izdanje

Na šestom izdanju Grand Prixa u Hrvatskoj nastupa sedam svjetskih prvaka i pet olimpijskih pobjednika. U toj iznimno snažnoj konkurenciji našlo se 16 hrvatskih predstavnika. Barbara Matić (do 70 kg) čeka bolju iz dvoboja Amerikanke Wright i Brazilke Oliveire. Karlu Prodan (do 78 kg) očekuje borbu protiv Britanke Powell, dok Lea Gobec u istoj kategoriji ide na prvu nositeljicu i aktualnu svjetsku prvakinju Brazilku Aguiar. Ivana Šutalo (preko 78 kg) ide na Mađaricu Szigetvari, a u slučaju pobjede protivnica će joj biti bivša europska prvakinja Francuskinja Sayit. Ivana Maranić će imati najveći izazov protiv prošlogodišnje zlatne i prve nositeljice Larise Cerić iz Bosne i Hercegovine. Zrinka Miočić će se boriti protiv Britanke Adlington, a Tina Radić protiv Njemice Buessow.

Brončani Hrvat

Hrvatski judoka Marin Franušić (do 73 kg), nakon osvojene bronce na Europskim sveučilišnim igrama u Portugalu, borit će se protiv Britanca Powella, dok Marko Drašković čeka borbu protiv Mađara Takacsa. U kategoriji do 81 kg nastupa Dominic Sumpor, koji u 1. kolu ide na Islanđanina Iuru. Do 90 kg nastupa Denis Beljić, a prolaz u 2. kolo će tražiti protiv Čeha Petre. Antonijo Garašić Ernješ se bori protiv bosansko-hercegovačkog reprezentativca Dedeića. Marko Kumrić (preko 100 kg) ide na bivšeg prvaka Azije, Iranca Mahjouba, dok Ivana Čovića čeka Ukrajinac Gordijenko, a u svom dijelu ždrijeba ima i mladu svjetsku zvijezdu, Austrijanca Hegyija.