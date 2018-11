‘Svaki put kad bih prolazio onuda osjetio bih miris pokvarenih jaja’

Gerwyn Price i Gary Anderson upućeni su da se jave nadležnom tijelu zbog nedoličnog ponašanja tijekom borbe za naslov na Grand Slam of Darts finalu u Wolverhamptonu budući da su na neprimjeren način ometali jedan drugoga i verbalno se sukobljavali.

Nedjeljni meč mogao bi utjecati na pravila u pikadu u kojem je praksa obično novčano kazniti onog koji se ne ponaša dolično. Ipak, Udruga profesionalnih igrača pikada razmatra uvesti kazne za igrače i tijekom meča kao što je to primjer u tenisu, navodi BBC.

Opravdani razlozi

Dvojica su pokazali manjak poštovanja prema suparnika pretjeranim reakcijama u slavlju, a i u nekoliko navrata je došlo do njihova verbalnog okršaja.

Ipak, i dalje se priča o na koji je Anderson koračao kroz natjecanje pri čemu je suparnik Wesley Harms naveo da je njegova ispodprosječna partija u njihovom meču posljedica toga što je Anderson na mjestu bacanja ostavljao odvratan miris. Da budemo do kraja precizni, čovjek je navodno ispuštao vjetrove prepuštajući suparniku poziciju ispred ploče.

Zaklevši se na život djece Anderson je takvo što odbacio:

“Jednom me bolio trbuh i to sam priznao, pa nemam namjere lagati oko toga jesam li ili ne prdio za vrijeme igre. Svaki put kad bih prolazio onuda osjetio bih miris pokvarenih jaja i mislio sam da on to radi. Bilo je loše. Smrdilo je. On je počeo igrati bolje pa sam pomislio da je trebao ispustiti vjetar. Onaj tko je to radio trebao bi posjetiti liječnika. On tvrdi da sam to bio ja, ali priznao bih da jesam.”