PET HRVATA U LOVU NA NEDJELJNA FINALA: ‘Uspjeli smo doći u Tursku unatoč svim preprekama’

Hrvatska muška seniorska reprezentacija u sportskoj gimnastici spremna će sutra u Mersinu nastupiti u kvalifikacijama na 34. Europskom prvenstvu, a branitelj europskog srebra na preči Tin Srbić je izjavio da se uči svog nastupa osjeća kao favorit.

Natjecanje se trebalo održati još proljetos u Bakuu

Ovo natjecanje trebalo se održati još proljetos u Bakuu, međutim, odgođeno je zbog pandemije koronavirusa, a onda prije dva mjeseca i premjestila iz Azerbajdžana u Tursku.

Pet hrvatskih seniora sutra će se boriti za nedjeljna finala po spravama i to branitelj europskog srebra na preči Tin Srbić, dva iskusna vježbača na konju s hvataljkama koji s ovog natjecanja također imaju medalje – Filip Ude (srebro 2008.) i Robert Seligman (srebro 2018. i bronca 2008.), zatim najbolji hrvatski parteraš Aurel Benović te treći vježbač na konju s hvataljkama Jakov Vlahek.

“Uspjeli smo doći u Tursku unatoč svim preprekama. Uspješno smo prošli sve COVID testove i prije nego smo poletjeli i čim smo stigli ovdje išli smo na testiranje. Odradio sam i dobar podij trening i sad je sve super. S obzirom da je puno zemalja otkazalo nastup na ovom EP, iskreno, osjećam se kao favorit. Moram odraditi svoje onako kako znam i to će onda biti to. Ako napravim nekakvu grešku u kvalifikacijama i finalu, uvijek može doći do problema. Ima tu stvarno nekoliko gimnastičara koji su dovoljno dobri da bi me zbog toga „skinuli“. Iskreno, ne osjećam sad neki preveliki pritisak oko toga, cijela ova godina je nekako čudna, rekao sam si prije nego smo došli da idem ovo odraditi maksimalno profesionalno i najbolje što mogu. Bit će vjerojatno malo teže u četvrtak na kvalifikacijama, malo se i ruke stisnu, jer nije dugo bilo velikih natjecanja, ali mislim da sam već puno takvih odradio. Samo kad kvalifikacije prođu dobro, ja sam onda miran, nakon toga će sve biti OK i onda idem loviti europsko zlato”, rekao je Srbić koji je ispričao kako je po dolasku izgubio novčanik što mu je dodatno stvorilo stres. Na kraju je novčanik vraćen, bez novaca ali sa svim dokumnetima, dodao je Srbić.

“Za mene je podij trening vrlo dobro prošao, odradio sam svoju najjaču vježbu od početka do kraja, s dosta sitnih pogrešaka, ali ono što me veseli je da sam se uspio prilagoditi na spravu koja je u dvorani za natjecanje kao i na ove koje su u dvoranama za treninge tako da pun samopouzdanja očekujem nastup u kvalifikacijama. Vjerujem da će sve proći u najboljem redu, ali ne samo za mene, nego i za cijelu hrvatsku reprezentaciju. Svi dečki su u odličnoj formi, odgovaraju nam sprave, uvjeti su vrhunski, od dvorane za trening do dvorane za natjecanje. Hotel nam je sjajan, epidemiološke mjere su na vrlo visokom nivou, osjećamo se maksimalno sigurno, nemamo nikakve zamjerke i vjerujem u odličan nastup naše reprezentacije u četvrtak”, nadovezao se Seligman.

‘Na podij treningu nisam baš briljirao, nisam uspio napraviti cijelu vježbu’

“Na podij treningu nisam baš briljirao, nisam uspio napraviti cijelu vježbu, bilo mi je jako, jako teško. Nadam se da u četvrtak neće biti tako. Da ću se stići odmoriti do nastupa da odradim to kako treba i da uđem u finale. Jako bih želio nastupiti u finalu i naravno boriti se za medalje. Nadam se da će mi to poći za rukom. Naravno, nisam spreman kao što sam trebao biti, nedavno sam prebolio COVID, to me dosta vratilo unatrag, ali neću kukati, idem dan po dan. Mislim da mogu, da ću to odraditi i da će sve biti u redu”, rekao je Ude.

I Aurel Benović je zadovoljan s drađenim trenizima u Mersinu i nada se dodbrom nastupu u kvalifiacijama.

“Ova godina je cijela bila teška zbog situacije s COVID-om, teško se treniralo, teško smo se pripremali, nismo ni znali hoće li se uopće održati ovo prvenstvo ili ne, ali sada vidim da se rad i trud isplatio i nadam se da ću i u kvalifikacijama ponoviti jednu vrhunsku vježbu kao što sam je odradio na podij treningu u utorak i onda naravno biti u finalu, što je moja velika želja. A ako uspijem, spreman sam boriti se za postolje”, rekao je Banović.

Jakov Vlahek, koji je u Tursku stiže naknadno, tek danas, dan prije nastupa, budući da je čekao u Hrvatskoj negativan nalaz na COVID-19, veseli se ovom natjecanju jer je jedino ove godine.

‘Ovih nekoliko dana dok sam čekao priliku za drugi test, bilo je jako napeto’

“Ovih nekoliko dana dok sam čekao priliku za drugi test, bilo je jako napeto jer je EP jedino natjecanje ove godine, za to smo se svi spremali i stvarno sam htio otići. Sada sam zadovoljan jer u utorak navečer napokon je došao taj negativan test na COVID-19 i spreman sam priključiti se dečkima u Turskoj i u četvrtak odraditi kvalifikacije”, kazao je Vlahek.

Hrvatska je u svojoj povijesti od 1992. godine do danas imala 28 seniorskih europskih finala u muškoj sportskoj gimnastici, a pritom je osvojeno šest medalja. Uz već spomenute medalje Srbića, Udea i Seligmana, današnji predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik je u Montpellieru 2012. bio viceprvak na preči, a 2015. u istom gradu postao prvakom Europe što je još uvijek naš jedini europski naslov (broncu iz Pariza 1957. na konju s hvataljkama ima Ivan Čaklec). S obzirom koliko su spremni došli u Mersin, Turska bi i te kako mogla „popraviti“ ove brojke…