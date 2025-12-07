Sportska influencerica o kojoj svi pričaju: 'Znate li što sam skužila kod Landa Norrisa?'

Nakon što su se slegle emocije iza posljednje utrke sezone, pokušali smo rezimirati što se zapravo dogodilo u završnom činu troboja za naslov i koliko je sama nedjeljna utrka u Abu Dhabiju bila preslika svega što smo gledali posljednjih mjeseci. Za to smo se obratili Paoli Marek, F1 entuzijastici koja svakodnevno prati događanja u svijetu Formule 1. Za Paolu Marek važi kako je glas koji spaja F1 priče, emociju i digitalni hype i kako zna sve živo o Formuli 1. Za Paolu Marek Formula 1 je - doručak, ručak i večera.

'Norris u krucijalnom dijelu sezone pokazao odrasliju stranu'

Nakon što se sve završilo – jeste li i vi među onima koji su očekivali više? Ipak, imali smo primjere iz 2010. kada je Vettel postao prvak a nijednog trenutka nije vodio u ukupnom poretku, ili 2021., kada se sve odlučilo u posljednjem krugu. Je li vam ova završnica ostavila dojam nedorečenosti?

Skužila sam da Norris neće napadati da osvoji utrku, nego će ostati na mjestu na kojemu je bio, što mu je bilo sasvim dovoljno, a to je bilo treće mjesto. Bilo je bitno samo da to održi i to je možda u krucijalnom trenutku ove sezone pokazalo njegovu odrasliju stranu. Ono što možda nismo tako često vidjeli od njega tijekom sezone, kad su se događali neki dječački ispadi. Paola Marek za Net.hr.

"Ja sam se nadala da će završnica podsjećati na dvadeset prvu ili dvije i desetu, kad se pitalo njih troje (Alonso, Webber, Vettel op.a), ali nekako mi je već negdje oko dvadesetog kruga bilo jasno da se to neće dogoditi. Skužila sam da Norris neće napadati da osvoji utrku, nego će ostati na mjestu na kojemu je bio, što mu je bilo sasvim dovoljno, a to je bilo treće mjesto. Bilo je bitno samo da to održi i to je možda u krucijalnom trenutku ove sezone pokazalo njegovu odrasliju stranu. Ono što možda nismo tako često vidjeli od njega tijekom sezone, kad su se događali neki dječački ispadi. Recimo, ljudi koji nisu njegovi fanovi ne vole kod njega dvije stvari. To su neozbiljnost i dobacivanja koja ponekad nisu na mjestu, pogotovo zato što postoje vozači koji su osvojili puno više od njega. Ali, mislim da je danas, u krucijalnom trenutku, pokazao da zna biti smiren, fokusiran i da može biti u rangu sa svim velikim vozačima koji su osvajali naslove. Tu mi je postalo jasno da će on definitivno ostati pri tome. Što se tiče same utrke, imali smo jako puno interesantnih utrka ove sezone, tako da nema veze ako je ova završnica možda bila malo dosadna."

Dakako, prosječni gledatelj Formule, ali i samog sporta neće Norrisovu “odraslu” pojavu zanemariti, jer je to stvarno, s mentalnog aspekta, pokazalo stabilnost koja mu je nedostajala. Piastri, koja je sada završilo svoju treću sezonu, pokazuje da je upravo ta komponenta ono što mu je falilo ove sezone. Pogotovo, nakon kobne pogreške i ispadanja u Azerbajdžanu, nismo vidjeli pravog Piastrija. Mislite li da će se dogodine mentalno potpuno podići? Jer Norris je prošle sezone imao sličnu situaciju, bio je, ajmo reći, najbliži konkurent Maxu kad je Max osvojio titulu, i dobar dio sezone bio je taj koji ga je pratio. Što mislite da će se kod njega dogoditi iduće sezone u usporedbi s Norrisu?

'Piastrijev pad nije došao samo zbog grešaka'

"Norris se prošle godine možda i zaletio s ambicijom da već tada osvoji naslov. Lijepo je bilo vidjeti nekoga tko može konkurirati Maxu, ali realno – bio je mlad i još uvijek u procesu formiranja. Što se Piastrija tiče, njegov pad nije došao samo zbog grešaka nego i zbog načina na koji je McLaren upravljao situacijom. Po meni, ono što je bio kiks i njegov i kiks njegova menadžera Marka Webbera jest to što je, u trenutku kada se počelo činiti da tim barem prema van favorizira jednog vozača, Webber trebao reagirati i napraviti nekakav dogovor s McLarenom. Svi se sjećamo momenta iz Monze i mislim da je upravo tada Piastriju pao moral i koncentracija, kad je zbog lošeg pit stopa morao prepustiti poziciju Norrisu. Po meni je tu Webber trebao stati pred tim i jasno reći: 'Ovo nije u redu. Nije u redu na ovaj način favorizirati jednog vozača. On je jako mlad, mislim da Piastri ima oko dvadeset i nešto godina. Logično je da u takvim situacijama, kada shvati da tim favorizira drugog vozača, malo padne. Međutim, možda nije logično to što se nitko nije potrudio pogurati ga natrag prema šampionskom mentalitetu koji se očekuje od vozača na toj razini. Naravno da je onda, na neki način, možda i Norrisu bilo lakše osvojiti lentu kad zna da ima stopostotnu podršku tima, dok Piastri nema. On je toliko pao da neko vrijeme uopće nije bio ni u Top 5, iako je ranije dominirao gotovo cijelu sezonu."

Sigurno je da sve ovo ide kao vjetar u leđa Brownu i McLarenu, koji ove sezone imaju dva briljantna vozača. Kad se sjetimo Mercedesa ili Red Bulla u njihovim dominantnim godinama, tamo je ponekad znalo biti i po četrdeset sekundi razlike između momčadskih kolega. U McLarenu toga sada nema i to je sigurna prednost. Ali mislim da je to pravilo 'Papaya rules', iako su oni prema van tvrdili da ne postoji, svima zapravo bio jasan.

'U McLarenu pogriješili u marketinškoj strategiji'

"A za one koji nemaju direktan uvid, nego sve iščitavaju iz PR-a i iz njihovog međusobnog odnosa, takva situacija ispada jako loša za tim. Ako PR nije postavljen tako da ukloni sumnje, onda mi uopće ne bismo smjeli naslutiti takve stvari. Zbog toga mi se čini da su u McLarenu pogriješili u marketinškoj strategiji. Naslušali smo se svega, a oni to otvoreno negiraju i onda, zapravo, ispada da si ti glup u očima fanova."

I za kraj, moramo spomenuti i Maxa Verstappena, možda i najvećeg povratnika kakvog smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina. Sama činjenica da je Jos Verstappen, koji je inače medijska ličnost i prva osoba koju kamera obično uhvati u Red Bullovu boksu, ovaj put potpuno odsutan — jer vozi reli u Africi — govori mnogo. Ne samo o tome da nije očekivao ovakav Maxov povratak, nego i o tome koliko je Max zapravo izuzetan vozač da se doveo u ovu poziciju.

Ako se vratimo samo nekoliko utrka unatrag, vidjet ćemo da je iza sebe imao ozbiljne izazove: sudar s Antonellijem u Austriji, situaciju u Španjolskoj u kojoj je imao svojih 'zlatnih pet minuta', pa i nekoliko taktičkih pogrešaka koje su ga mogle koštati bodova. Koliko misliš da bi ga sve to trebalo koštati? Jer Max je nakon utrke sam rekao da je ponosan na sve što je napravio — iako smo mogli vidjeti i reakciju njegovog inženjera Gianpiero Lambiase, koji je, čini se, shrvano prihvatio završnicu utrke jer je i sam svjestan da im je to bila velika šansa.

"Mislim da je GP jako razočaran, i to dvostruko, jer zna da će im iduće godine biti iznimno teško. Vjerujem i da će Red Bullu biti teško ponovno dovesti bolid u istu kompetitivnu poziciju. Ne zbog Maxove vještine, nego zbog smjera u kojem se bolid razvija, a svi znamo koliko takve situacije znaju biti neugodne. Ne mislim da će Max psihički pasti zbog toga. Ušao je vrlo jasno u posljednji vikend sezone i rekao: 'Dao sam sve od sebe i mogu biti ponosan što sam uopće u ovoj poziciji, s obzirom na bolid koji imamo.“ To je ista ona osoba koja je prije ljetne pauze izjavila: 'Mislim da više neću osvojiti niti jednu utrku ove sezone.“ Ta je izjava bila vrlo znakovita. A onda se dogodi dan poput onoga u Zandvoortu, gdje ispadne da završiš na podiju i u utrci naknadno Max neočekivano osvoji utrku. Rekla sam više puta, i ljudima kojima sam to na discordu prepričavala, da mislim kako je on još uvijek pomalo šokiran činjenicom da je pobijedio u Monzi. Još uvijek mu nije potpuno jasno kako se sve to posložilo. Katar prošlog tjedna bio je dodatni primjer — Hanna je odradila fantastičnu strategiju, ali mislim da Max neće nikad izgubiti fokus. On je tip osobe koji nastavlja dalje. Svjestan je svojih kvaliteta, svjestan je što treba napraviti da se bolid popravi. Apsolutno, stopostotno vjeruje svom timu. Mislim i da mu je sada lakše voziti otkad se smirila ona konfliktna situacija unutar tima, između bivšeg šefa Christiana Hornera i Helmuta Marka. Situacija je stabilnija, pa je tako i njemu lakše. Sada sve ovisi o tome kakav će bolid Red Bull uspjeti pripremiti za iduću sezonu. Nova sezona donosi potpuno nove bolide, nova pravila i sasvim novi Red Bull. McLaren je pokazao da ima dva vrhunska vozača, dok Verstappen ostaje neumoljiv konkurent bez obzira na okolnosti. Ako je suditi po ovoj sezoni, 2026. bi mogla biti jednako nepredvidiva i uzbudljiva", zaključila je Paola Marek.

