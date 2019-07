ONI MIJENJAJU HR SPORT: Tedeschi je umalo odustao od svog projekta, ali onda mu je prezentirano nešto neviđeno kod nas

View this post on Instagram

U off seasonu nam se pridružio i @halilmiralemovic, kapetan košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prije povratka u @orleansloiretbasket odradit će kompletnu dijagnostiku te predpripremu. During Off-season, @halilmiralemovic, team captain of Bosnia and Herzegovina National Basketball Team has joined us for a complete performance diagnostics and pre-season preparation before heading back to @orleansloiretbasket #Body8Mind #Body8MindZagreb #SportPerformanceCenter #Offseason #BasketballPlayer #InteligentnimTreningomDoZdravlja #AddictedToPerfection