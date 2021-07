Nakon što je iz Hrvatskog atletskog saveza (HAS) stigla službena potvrda da su skakačica u vis Ana Šimić i bacačica diska Marija Tolj uvrštene u popis sportašica koje će nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju (23. srpnja - 8. kolovoza 2021.), Ured za Olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) objavio je završni popis hrvatskih olimpijskih uzdanica.

Na popisu je 58 sportašica i sportaša iz 15 sportova. Među njima je samo jedna momčad - vaterpolska reprezentacija, koja ima pravo prijaviti 12 igrača i jednu pričuvu, a taj se poimenični popis očekuje do kraja tjedna.

Broj sportašica i sportaša za Olimpijske igre u Tokiju najmanji je još od premijernog nastupa hrvatskih olimpijaca pod vlastitom zastavom - u Barceloni 1992. godine, kada ih je bilo 41 u 12 sportova. Rekord i dalje drži London 2012. godine sa 107 sportašica i sportaša iz 18 sportova.

HRVATSKI SPORTAŠI i SPORTAŠICE ZA OI U TOKIJU

(58 ukupno - 38 sportaša i 20 sportašica - 15 sportova)

ATLETIKA 7 - Sandra Perković i Marija Tolj (disk), Sara Kolak (koplje), Filip Mihaljević (kugla), Ana Šimić (skok u vis), Bojana Bjeljac i Matea Parlov Koštro (maraton)

BOKS 2 - Luka Plantić (do 81 kg), Nikolina Ćaćić (do 57 kg)

GIMNASTIKA 2 - Tin Srbić (preča), Ana Đerek (parter, greda)

HRVANJE 2 - Božo Starčević (do 77 kg), Ivan Huklek (do 87 kg)

JEDRENJE 4 - Šime Fantela i Mihovil Fantela (klasa 49er), Tonči Stipanović (Laser), Elena Vorobeva (Laser Radial)

JUDO 3 - Barbara Matić (do 70 kg), Karla Prodan (do 78 kg), Ivana Maranić (+78 kg)

KAJAK I KANU 3 - Matija Marinić (C-1, slalom/divlje vode), Anamaria Govorčinović (K-1/kajak jednosjed, sprint 200m, 500 m), Vanesa Tot (C-1/kanu jednoklek, sprint 200 m)

KARATE 1 - Ivan Kvesić (do 84 kg)

PLIVANJE 2 - Nikola Miljenić (100 m leptir, 100 m slobodno, 50 m slobodno), Ema Rajić (100 m prsno, 50 m slobodno)

STOLNI TENIS 3 - Andrej Gaćina (pojedinačno, momčadski), Tomislav Pucar (pojedinačno, momčadski), Frane Tomislav Kojić (momčadski s Gaćinom i Pucarem)

STRELJAŠTVO 4 - Josip Glasnović (trap), Petar Gorša (50 m puška trostav, ZPu 10 m -pojedinačno + mješovito s Pejčić), Miran Maričić (50 m puška trostav, ZPu 10 m), Snježana Pejčić (50 m puška trostav, ZPu 10 m + mješovito s Goršom)

TAEKWONDO 4 - Matea Jelić (do 67 kg), Kristina Tomić (do 49 kg), Toni Kanaet (do 80 kg), Ivan Šapina (+80 kg)

TENIS 6 - Mate Pavić, Nikola Mektić (parovi), Marin Čilić (pojedinačno + u paru s Dodigom), Ivan Dodig (parovi), Donna Vekić (pojedinačno + u paru s Jurak), Darija Jurak (parovi)

VATERPOLO - 12 igrača

VESLANJE 3 - Martin Sinković i Valent Sinković (M-2/dvojac bez kormilara), Damir Martin (M1x/samac)

HRVATSKA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA

Barcelona 1992. - 41 sportaš(ic)a - 12 sportova (3 medalje)

Atlanta 1996. - 85 sportaš(ic)a - 14 sportova (2 medalje)

Sydney 2000. - 91 sportaš(ic)a - 12 sportova (2 medalje)

Atena 2004. - 81 sportaš(ic)a - 14 sportova (5 medalja)

Peking 2008. - 101 sportaš(ic)a - 15 sportova (5 medalja)

London 2012. - 107 sportaš(ic)a - 18 sportova (6 medalja)

Rio de Janeiro 2016. - 88 sportaš(ic)a - 18 sportova (10 medalja)