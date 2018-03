OPATIJSKA INICIJATIVA: Spas za hrvatski sport ili krađa javnog novca? ‘Uzimaju si za pravo da rade posao Vlade’

Opatijska inicijativa, spas za hrvatski sport ili krađa javnog novca?

Opatijska inicijativa Damira Miškovića i pet najvećih hrvatskih loptačkih sportova (nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo i odbojka) donijela je buru u hrvatski sport. Pljušte argumenti za i protiv novog sustava financiranja.

Dok jedni misle kako je Opatijska inicijativa nužna za spas hrvatskog sporta, drugi su mišljenja kako se ovo tijelo predstavlja samo spasiteljima, a sa svojim rješenjima se u stvari miješaju u nadležnost države i žele odlučivati umjesto onih koje smo izabrali da vladaju državom.

Kladionice povećavaju manipulativne troškove

Neki od prohtjeva Opatijske inicijative su:

Povećavaje manipulativnih kladioničarskih troškova s pet na deset posto.

Inkas od povećanja boravišne pristojbe turistima i inkas od državnih tvrtki primjerice HEP-a.

Prema Inicijativi, benefiti su sljedeći:

Svi hrvatski klubovi u nogometu, košarci, vaterpolu, rukometu i odbojci ukidaju članarine za djecu.

Otkupljuju se prava na 1. HNL i nude se televizijama koje se ne plaćaju.

Zadiranje šakom u državnu blagajnu?

No, ne slažu s prijedlogom Opatijske inicijative svi. Iz Udruge Lipa i Hrvatske udruge igara na sreću, naime, misle potpuno drugačije.

Radi stanja u hrvatskom sportu do kojeg je došlo, Miškovićev model, kako to smatra druga strana, spašavanje sporta podrazumijeva ponovno zadiranje šakom u državnu blagajnu, drugim riječima, krađu novca od hrvatskih građana…

‘Najveće naknade i porezi’

“Prema našem mišljenju, ovakvim prijedlozima Opatijska inicijativa uzima si za pravo da obavlja posao vlade RH i ministra financija”, kazala je u uvodu razgovora za Net.hr tajnica Hrvatske udruge za igre na sreću Matea Mateković i nastavila:

“U cijelom ovom kontekstu treba znati činjenicu da domaći legalni priređivači igara na sreću već u ovom trenutku plaćaju najveće naknade i poreze u EU, a naši domaći igrači i najveće poreze na dobitke. Nakon uvođenja oporezivanja malih dobitaka do 750 kuna 2015. godine, domaći igrači mahom su se prebacili na strane ilegalne internet kladionice, čime država gubi oko milijardu kuna godišnje. Znači, imamo problem stranih ilegalnih internetskih priređivača kod kojih se klade domaći igrači i tu negdje van izlazi oko 3,5 do 4 milijarde kuna godišnje, od čega država gubi milijardu kuna. Prema našem mišljenju, to je bazen iz kojeg bi se trebao financirati i sport i fond za inovativne terapije, kao i ostali društveni čimbenici koji traže novac na ovaj način”.

Bazen za financiranje sporta

Tako su Mišković i društvo odlučili od države uzeti ogroman iznos, godišnje najmanje 200 milijuna eura kako se ističe, te ih raspodijeliti profesionalnim klubovima i savezima, smatraju protivnici Opatijske inicijative…

Na koji način i tko bi kontrolirao raspodjelu toga novca?

“Ne zanima čelnike Opatijske inicijative da u državi već postoje zakoni, uredbe i tijela kojim se raspoređuju sredstva prema jasno utvrđenim kriterijima”, poruka je protivnika Opatijske inicijative…

Također, protivnici Opatijske inicijative smatraju kako “Miškovića ne zanima stanje u kojem se nalaze državne tvrtke, a koje je takvo da nam, s razlogom, Europska komisija godinama prijeti sankcijama ako ne provedemo njihovo srukturiranje koje bi značilo i otpuštanje radnika”. On bi, prema protivnicima inicijative, “iz tih tvrtki izvukao 50 milijuna eura te ih dostavio u čuveni bazen za financiranje sporta”.

‘Kladionice zatvorile 250 poslovnica, otpušteno 600 ljudi’

Matea Mateković nadovezuje se na spomenuto riječima…

“Imamo jednu presudu Europskog suda pravde od prije 6 godina, gdje je sud presudio protiv engleske i škotske lige i obrazložio kako lige nemaju autorska i druga prava na sportske događaje. To je jedan segment koji u ovom trenutku Opatijska inicijativa predlaže. Znači, takvo što nije prošlo ni vani. S druge strane imate činjenicu da 35 % proračunskih sredstava koja se prikupljaju od igara na sreću raspoređuju upravo sportu. U skladu sa zakonom može biti svašta, pa i ovaj porez za dobitke do 750 kuna je trebao biti zapravo mjera za suzbijanje prekomjernog deficita. Kao što je bio i popularni harač. No međutim, mi smo izašli iz prekomjernog deficita, ali ostali smo i dalje kod ovog poreza. Znači, ako vam je takav jedan porez na dobitke do 750 kuna, a upravo vam ti dobici čine najveći udio u dobicima, to je rezultiralo tome da država godišnje gubi milijardu kuna godišnje. I zbog toga se svi mahom prebacuju kod stranih ilegalnih internetskih priređivača. Sad zamislite da na to postojeće stavite neko dodatno opterećenje. Kladionice su zatvorile 250 poslovnica u zadnjih nekoliko godina i otpušteno je 600 ljudi, što je direktna posljedica ovog poreza i prebacivanje naših igrača na strane ilegalne internetske kladionice. Pa sad probajte izračunati da se to poveća za još pet ili koliko posto već oni žele”.

‘Neprihvatljiva je ideja da se javnim novcem financira profesionalni sport’

Za kraj Mateković govori…

“Postoje drugi načini da se to efikasno riješi. Ovi su kontra produktivni za proračun”.

Iz Udruge Lipa, koja se zalaže za interese hrvatskih poreznih obveznika, također su oštro protiv inicijative. Njihovo priopćenje prenosimo s web stranice u potpunosti.

“Lipa, udruga poreznih obveznika protivi se Opatijskoj inicijativi koja pokušava povećati porezno opterećenje građana i poduzetnika u želji da sport poštedi tržišta i sponzora, te tako riješi njegovo financiranje. Posebno je neprihvatljiva ideja da se javnim novcem financira profesionalni sport, što je i u suprotnosti sa europskom regulativom.

‘Koga ćemo uzeti za uzore, Njemačku ili Bugarsku?’

Sport se već sad uglavnom financira iz centralnog i lokalnih proračuna, te sponzorstvima velikih državnih poduzeća. Zbog netransparentnih donacija sportskim klubovima i manifestacijama iz državnih poduzeća (HEP, INA, JANAF i sl. ) građani plaćaju skuplje usluge, što je, zapravo, indirektan oblik oporezivanja.

Ekonomski jake zemlje s funkcionalnom demokracijom sport tek minimalno financiraju novcem poreznih obveznika:

Velika Britanija 8,6%

Njemačka 15,9%

Švedska 17,3%

Nizozemska 21,5%

Istovremeno su bivše socijalističke zemlje ostale na državnom financiranju, pa tako Bugarska sport financira 77,4%, Slovačka 72,3% i Hrvatska – 52,6%. A Slovenija 35,5%.

Koga ćemo uzeti za uzor u financiranju sporta, Njemačku ili Bugarsku?”, stoji u priopćenju Udruge Lipa.

Puno pitanja javnosti

Nije to jedino pitanje koje se nameće nakon slušanja prijedloga Miškovića i njegovih kolega. Na primjer, zbog čega Mišković smatra da bi država trebala financirati privatne klubove, poput Rijeke?

Je li moguće da bi sport trebali spašavati ljudi koji su ga u stvari uništili? Zbog čega se u cijeloj priči spominju samo najveći sportski savezi, a nigdje se ne priča o onim malima? Kako bi njihova podjela pomogla djeci o kojima su im puna usta?

Jesu li oni uistinu pametniji od svih stručnjaka koji se brinu o razvoju djece? Zbog čega misle da su Mišković i društvo pametniji od svih ljudi koje je Vlada postavila, a koji odlučuju što s državnim novcem?

‘Sasvim je nevažno tko sjedi u tom Upravnom odboru’

Zna li Mišković bolje od Vlade kako da naplati porez građanima i kako da ga raspodijeli? Preuzima li Opatijska inicijativa posao od hrvatske Vlade? Samo su neka od pitanja koja stoje iznad Opatijske inicijative, a na koje bi bilo dobro javnosti dati odgovore. Ako ništa, radi što većeg legitimiteta programa.

Okrenuli smo broj dopredsjednika i izvršnog direktora Hrvatskog vaterpolskog saveza, proslavljenog hrvatskog vaterpoliste Perice Bukića. On je jedan od pet predstavnika sportova koji se zalažu za Opatijsku inicijativu i koji su je prihvatili kao jedini spas za hrvatski sport. Bukić predstavlja svoje argumente:

“Prvo, ovo je potpuna reorganizacija hrvatskog sporta. Drugo, za ono čime se bavi ova inicijativa sasvim je nevažno tko sjedi u tom Upravnom odboru. Mišković, Bukić ili netko treći. Potporu ovoj inicijativi su dali Zlatko Mateša, Ratko Rudić, Željko Jerkov, Lino Červar, na desetke pojedinaca i sportaša. Gotovo svi su uvjereni da će svi podržati ovu inicijativu. Govorim o svim loptačkim sportovima, podržat će i ostali sportovi u budućnosti. To nije upitno. Ovo je spas ukupnog hrvatskog sporta. Ako se pitate zašto smo se baš mi našli, zato što se svakim danom upravo mi kao sportovi susrećemo s problemima koje muče sport na dnevnoj bazi”, rekao nam je Perica Bukić i nastavio:

‘Imamo 5, 6 mogućih izvora financiranja’

“Konačni benifit od ovoga trebao u kratkoročno imati čitav hrvatski sport. A na srednjoročnom planu, tu mislim na period od 5 do 10 godina, iznimno pozitivno bi se odrazilo na čitavo društvo. Što se tiče ovog dijela oko turizma i poreza, moram kazati kako smo mi u tom dijelu naveli 5, 6 mogućih izvora financiranja. Sad, što će se od toga prihvatiti, na koji način, pa nije inicijativa ta koja će reći, ‘e vi ćete sad iz turizma dati toliko, a vi toliko’. Mi smo Vladi dali prijedloge koje su njima na razmatranje. Znači, ministarstvo turizma, ministarstvo financija, ministarstvo gospodarstva… Doprinosi hrvatskog sporta hrvatskom turizmu, hrvatskom gospodarstvu itd, trebaju se realnije sagledati. Napravili smo baš nedavno analizu i došli do sljedećeg podatka. Na milijardu kuna koji se ulože u sport direktan i indirektan benefit za hrvatsko društvo je milijardu i 500 tisuća. Ne 70 %, nego 150 % je povećanje. Kroz nova zapošljavanja, plaće, trenera, djece, sav novac koji dolazi u hrvatski sport ostaje u krvotoku hrvatskog gospodarstva”, istaknuo je Perica Bukić i nastavio objašnjavati čitavu genezu Opatijske inicijative…

‘Veliki efekt na čitavo hrvatsko gospodarstvo’

“Osim onog socijalnog i zdravstvenog aspekta koji su primarni, to je jedan veliki efekt na hrvatsko gospodarstvo, koji je fantastičan. Pa koliko je tih 5 % direktnog doprinosa u turizam u odnosu na 10 milijardi nečega, u odnosu na blizu 10 milijardi dobiti u turizmu, pa i u odnosu na ozbiljne prihode za čitavo hrvatsko društvo?! To su sve vrlo egzaktne stvari. Mi tražimo da se netko s tim brojkama pozabavi, ali prije svega da se sportu omogući kvalitetno funkcioniranje. Motiv svih nas koji smo u ovom je da sport bude dostupan svima. Mi smo naglasili kako će se ukinuti članarine za djecu u klubovima, roditelji bi bili riješeni bilo kakvih kakvih troškova putovanja, natjecanja, bilo kakvih kupovina opreme. Vi danas imate slučaj da vi ako nemate 1000 kuna mjesečno za dijete, ono se ne može baviti sportom. To je strašno”, govori nam Bukić i dolazi do onih najmlađih kao bitni faktor Opatijske inicijative, prema njemu, naravno…

‘Želimo da se sva djeca u Hrvatskoj bave sportom’

“Mi u konačnici hoćemo postići da se sportom bave sva djeca u Hrvatskoj, tko god to hoće, u svim klubovima u Hrvatskoj. Zašto ne Vinkovci, Vukovar, Slavonija, Istra, Dalmacija, sve sredine koje danas žive u gradovima koji jedva guraju sport. Zašto bi oni bili zakinuti u odnosu na neke koji imaju novac. Opatijskom inicijativom ništa se ne uvjetuje. Tu ima samo niz pozitivnih stvari, a jedna od bitnijih je transparentnost. Da li postoji netko koga smeta da novac koji ulazi u sport bude podijeljen transparentno, na način da se točno zna gdje je otišla svaka kuna, za koga i tko je potrošio. To je nešto na čemu mi inzistiramo, oko čega se trudimo. U čitavoj Opatijskoj inicijativi, i svega što sam do sad izrekao, ja ne vidim ništa negativnoga. Ovo nije priča HNS-a, niti hrvatskog nogometa u cjelini, ovo je priča cjelokupnog hrvatskog sporta. Dogovaramo pravila igre oko svega, ali svega. Da to bude sve kako treba biti. Sve točno. Transparentno”, zaključio je Perica Bukić.

‘Jedino bi država mogla kontrolirati priljev novaca’

Kontaktirali smo i predsjednika HRS-a Tomislava Grahovca koji nam je kazao sljedeće:

“Apsolutno sam za Opatijsku inicijativu. Zašto? Zato što je to spas hrvatskog sporta. Ako se to ne dogodi, otići će nam sport u krivom smjeru. Doživjet će krah. Jedino bi država mogla kontrolirati priljev novaca, pa neće ljudi koji se zalažu za Opatijsku inicijativu i podržavaju ju kontrolirati novac. Od izlaznog do ulaznog računa. Pa to je suludo. To je jedini spas da se vrati sport u male sredine i da se sport omogući svima onima u Hrvatskoj koji se žele baviti njime, razvijati se uspijeti u životu u konačnici”, kratko nam je rekao Grahovac.