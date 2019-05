ODLASKOM SANDRA SUKNA VATERPOLO VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI: Ovo je dokaz tome; ‘Ono što je on napravio i radio je apsolutni vrh’

Razgovarali smo s Pericom Bukićem oko prekida igračke karijere Sandra Sukna

Odlaskom Sandra Sukna iz profesionalnog vaterpola, ovaj trofejni sport u Hrvata izgubio je jako puno. Ne trebamo govoriti, posebno napominjati što je značio i hrvatskom vaterpolu, i za sport na globalnom planu kao takvom.

Dvadeset i osmogodišnji Sandro, nakon operacije srca u SAD-u početkom prošle godine koja je uspješno otklonila sve tadašnje tegobe, te oporavka koji je potrajao godinu dana, u kontaktu s nekolicinom najeminentnijih stručnjaka, liječnika iz Hrvatske i inozemstva, i sam se uvjerio da ukupno zdravstveno stanje nije optimalno za nastavak bavljenja vrhunskim sportom, te kako je prava odluka završiti igračku karijeru.

Neke stvari su ipak bitnije od sporta

Tu su ipak neke stvari, bitnije od sporta. Zdravlje, obitelj, supruga Paola, kćerkica Nora…

“Prvo bih htio čestitati Jugu, što je i bez Sandra, s njim u mislima, obranio naslov prvaka Hrvatske trokorakom, te osvojio prvo mjesto u Ligi prvaka u grupi B, uz Olympiakos, Busto BPM, Szolnoki, Jadran itd… To ne bi smjelo proći nezabilježeno, a sve se to dogodilo nekako paralelno s ovom objavom Sandra da odlazi u mirovinu. Pomalo i nezgodno, ali tako je ispalo. No, što je, tu je, život i sport idu dalje”, kazao nam je u uvodu razgovora Perica Bukić, izvršni direktor Vaterpolo saveza Hrvatske, proslavljeni igrač, vaterpolska ikona…

Nekako je i njemu pomalo teško, žao, što je Sukno morao prekinuti karijeru. Naprasno, u najboljim igračkim godinama, zatvoriti jedno tako uspješno poglavlje… No, zauvijek će ostati njegovo nasljeđe u hrvatskim vaterpolskim knjigama rekorda. Tamo gdje svoje mjesti imaju samo oni najveći…

“To što je on dao hrvatskom vaterpolu, gledajući klupski, ali pogotovo reprezentativno, je vrh u svijetu vaterpola. Njegova uloga, posebno onu zadnju godinu kad je bio kapetan reprezentacije u Budimpešti, kad smo bili prvaci svijeta, bila je vidljiva i po onom što je on sve radio izvan bazena, kao i u njemu. To je ogroman gubitak za hrvatski vaterpolo, nenadoknadiv u smislu onoga što je on značio. No, očito u životu to ide tako kako ide. Nažalost, nije imao u svojoj sportskoj karijeri do kraja čistu situaciju sa zdravljem, da se sa sigurnošću može baviti vrhunskim sportom. Svi mi koji smo u vaterpolu, koji dolazimo iz ovog trofejnog sporta, svi iz VHS-a, podržavamo njegovu odluku. Ipak je zdravlje najbitnije, prije svega”, objasnio nam je Perica Bukić i zaželio Sandru puno sreće u daljnjem angažmanu…

‘Izgubili smo jednog od najvećih igrača svih vremena, ali…’

“Izgubili smo jednog od najvećih igrača svih vremena, ali možda dobijemo vrhunskog trenera, čovjeka koji će na drugi način donositi uspjehe hrvatskom vaterpolu. Što se tiče Sandra i situacije, on ima jednu urođenu srčanu manu. Nema tu ničije uloge, nitko nije niti išta mogao napraviti, spriječiti, utjecati… Tako je, kako je. Ono što je danas sigurno drugačije u odnosu na vrijeme kad sam ja i moja generacija igrali je ipak jedan kvalitetniji i sofisticiraniji način te sustava treninga, oporavka igrača, fizoterapeuti, liječnici su bolji, puno su kvalitetniji zdravstveni pregledi, znači danas je to sigurnije, ali opet se događaju ovakve stvari. U današnje vrijeme mass medija, tehnologijskog razvoja, vijest putem interneta lakše dođe do primatelja, takvih slučajeva uvijek ima, ali se i više piše o tome. Danas je baviti se sportom ipak sigurnije. Ovo što se dogodilo Sandru je nesreća, sportski peh, sportska tragedija, kako god”.

Iako miran, tih i povučen tip, Sandro Sukno je bio je glasan onda kad treba, bio je pravi vođa u svlačionici, u bazenu, na “bojnom polju”, poput pravog generala u bitki…

“On je zaista živio taj vaterpolo, živi ga još uvijek. Njegov talent je uistinu van serijski, a on je to pokazivao i u utakmicama, i u pristupu utakmicama, u jednoj motivaciji svojih suigrača. Te 2017. godine sazrio je u smislu vođe reprezentacije i ono što je tada pokazao na turniru je vrh vrhova u svijetu vaterpola, tu nema nikakve dileme”, kazao nam je Bukić i još malo secirao Sandra Sukna…

Vođa generacije još u juniorima

“Sandro je bio vođa svoje generacije još u juniorima, kad je s reprezentacijom osvojio EP, on je tada bio vođa te generacije. Znači, ne događa se igrač preko noći. Sandra se pratilo od njegove 12. godine. U konačnici, on je sin Gorana Sukna, osvajača zlatne olimpijske medalje. Kad je ušao u svijet vaterpola, Imao je pažnju i pozornost svih. I stručnjaka, i nas koji vodimo Savez, imao je jedan svoj razvojni put koji je bio vrlo brz. Znate i sami da je vrlo brzo bio nositelj igre Juga, pa Pro Recca, hrvatske reprezentacije, 2012. je osvojio naslov olimpijskog pobjednika sa 21. godinom. Trajao je… Kulminacija njegovog igračkog opusa je bila Budimpešta. Međutim, dogodilo se što se dogodilo, život ide dalje”, zaključio je Perica Bukić.

Bogat vaterpolski CV

Sukno je u karijeri igrao za Jug CO, Pro Recco i riječko Primorje EB. S dubrovačkim Jug CO je u razdoblju od 2007. do 2011. osvojio četiri naslova prvaka Hrvatske i dva pobjednika Kupa, s ponajboljim svjetskim vaterpolskim klubom Pro Reccom osvojio je 2012. naslov prvaka Europe i četiri naslova prvaka Italije, dok je s Primorjem EB osvojio dva naslova prvaka Hrvatske, tri Kupa i ti naslova pobjednika Triglav lige. Da, uistinu je bogat njegov vaterpolski CV…

Također, 2017. godine je u izboru trenera i izbornika izabran za najboljeg vaterpolistu svijeta, dok je najboljim vaterpolistem Hrvatske proglašavan 2014., 2015. i 2017. godine. Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je zlatnu medalju na OI u Londonu 2012. godine te srebrnu na OI u Rio de Janeiru 2016. godine.

Na Svjetskim prvenstvima zlatno odličje osvojio je u Budimpešti 2017. godine, srebrno u Kazanju 2015. te brončane u Rimu 2009., Šangaju 2011. i Barceloni 2013. U vitrinama Sandro ima i zlato s Europskog prvenstva u Zagrebu 2010. te s Mediteranskih igara u Mersinu 2013. godine.