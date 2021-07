Sjajnu utakmicu odigrala je jutros po hrvatskom vremenu hrvatska vaterpolska reprezentacija u 4. kolu olimpijskog turnira protiv Srbije. Pobjedom 14:12 Barakude su izborile nastup u četvrtfinalu kolo prije kraja. Svoju će priču u grupnoj fazi zatvoriti u ponedjeljak (isto u 08.30 sati) protiv Španjolske.

Odličan početak

Sjajni Bijač sa 15 obrana, Joković i Obradović sa po 4 gola, te Luka Bukić sa 3, bili su najzaslužniji za slavlje. Da, i odlično otvaranje utakmice koje nam je dalo krila.

Nakon dvije i pol minute izabranici Ivice Tucka vodili su protiv aktualnog olimpijskog prvaka 3-0 zahvaljujući pogocima Mare Jokovića i Andre Bušlje.

Kad je Srbija uhvatila daha, a trebalo joj je, u trećoj četvrtini je došla do 8-8. Odgovor Hrvatske bio je fantastičan. Obradović i Bukić su golovima do kraja treće četvrtine podigli prednost na dva razlike (10-8), a na početku posljednjeg perioda Bukić je iskoristio igrača više za 11-8. Isto je učinio i Obradović minutu i pol poslije za 12-8. Hrvatska je do najvećih pet pogodaka prednosti došla 4:16 minuta prije kraja kad je Joković iskoristio kontranapad.

Kad je pobjeda već bila upisana, Delfini su uspjeli samo ublažiti poraz s tri gola u nizu. Iz Tokija nam se odmah po završetku utakmice javio proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist, sad izvršni direktor HVS-s i njen dopredsjednik, prvi operativac Saveza Perica Bukić, kako bi nam podijelio prve dojmove pobjede nad jakim suparnikom, s kojom smo matematički osigurali četvrtfinale turnira...

Karakter i kvaliteta

"Meni je uvijek nervoza kad su takve utakmice u pitanju", kazao nam je u uvodu razgovora Perica Bukić i nastavio...

"Da, odličan je početak bio. Onda smo malo stali, imali smo na 5:2 dvije čiste prilike, dopustili smo im povratak na 5-4. Međutim, pokazali smo nakon toga karakter i želju, kao i kvalitetu i održali tu utakmicu pod kontrolom. Uvijek je lijepo pobijediti Srbiju, oni su uistinu jedna izuzetno jaka momčad. Moje čestitke i njima. Nakon 14-9 opet smo malo popustili. Mučimo se malo u obrani, previše je bilo isključenja i njima i nama. Malo je nervoze u određenim trenucima ali najvažnije od svega da je izborena važna pobjeda. Osiguran je plasman među osam najboljih. Ako dobijemo Španjolce mi smo prvi. Jako jako bitno je i to da nam se nivo igre podiže. Ne znamo rasplet, očekujemo tek kasnije, kad vidimo utakmice koje će definirati raspored budućih suparnika u četvrfinalu. Ipak je to četvrtfinale najvažnija utakmica".

Sve se na turniru odvilo na kraju kako smo htjeli. Barem u ove prve 4 utakmice. Onaj poraz od Australije kao da je bio dobar. Lijepo nas je ošamario, razbudio...

"Nije poraz dobar, ali kad se izvuku neke pouke onda je dobro. Digli smo se stvarno. Dvije sjajne utakmice i protiv Srbije i protiv Crne Gore, protiv dva izuzetno jaka suparnika. To je odlično pred Španjolsku koja je uz nas, Crnu Goru i Srbiju kolo prije kraja među osam najboljih. Tamo su to Mađarska, Italija, Grčka i SAD. Vidjet ćemo kako će se to rasplesti. Iz težega u teže, znali smo što nas čeka. Pravo tek predstoji".

'Uživamo u vrhunskom vaterpolu'

Koliko Hrvatska realno može daleko?

"Rekli smo pred početak, tu postoji 8 reprezentacija koje se bore za zlato. Prognoze stoga nisu zahvalne u takvoj situaciji, znate nezgodne su. Španjolci igraju sjajno, tu su još Mađarska, Italija, Grčka... Amerikanci su nezgodni. Ma svi su dobri, jaki, spremni... Uživamo u vrhunskom vaterpolu. Mi smo se nekako i tempirali za taj drugi dio. Pretpostavljam kao i svi, ipak je to važan dio natjecanja, najvažniji".

Koji je cilj, je li pred reprezentaciju postavljen kakav veći cilj?

"Uvijek kad smo mi u pitanju medalja, s tim kad dođemo u situaciju izboriti finale, naravno da uvijek imaš za cilj proći skupinu. Kad uđeš u polufinale, onda se boriš za medalju. Ako dođeš u situaciju boriti se za zlato, onda je to sigurno kruna. Na velikim natjecanjima cilj je uvijek najviši. Tako je to s nama generacijski. Svaka medalja na OI je zlata vrijedna. Medalja je cilj, a intimni cilj izbornika i igrača je, naravno, još i više. Imamo zlato iz Londona, imamo srebro iz Rija i ako mene pitate, kad bi ponovili finale OI to bi bilo sjajno. Nemamo ništa ni protiv zlata, idemo na sve. Daleko smo još od toga. S kim god budemo igrali u četvrtfinalu, bit će teško. Puno je posla pred nama".

Momčad izbaci pojedinca

Luka Bukić promiče se u jednog od nositelja igre Barakuda. Jako dobar turnir igra zasad.

"Teško mi je sina komentirati. Naravno da kad zabije ili odigra dobro mi je drago, kad promaši me štrecne, međutim vaterpolo je ekipna, momčadska igra u kojoj igra 13, u ovom trenutku 12 igrača... Baš sam s izbornikom pričao neki dan, ako niste sto posto svih 12 u bazenu, ma ti ne možeš dobiti nikoga. Da Mađarska protiv Japana nije odigrala sto posto u kompletu, ne bi sigurno dobili. Svaki dvoboj iznjedri nekog pojedinca, i u smislu postignutih golova i u smislu nekakve druge dobre igre, uhvaćenih lopti, obrane, dobre igre općenito. Igrači se dižu i to je važno".

SKUPINA B - REZULTATI

Hrvatska - Srbija 14-12

Španjolska - Australija 16-5

Crna Gora - Kazahstan 19-12

Ljestvica:

1. Španjolska 4 4 0 0 53-27 8

2. Hrvatska 4 3 0 1 58-38 6

3. Crna Gora 4 2 0 2 48-43 4

4. Srbija 4 2 0 2 57-40 4

5. Australija 4 1 0 3 34-53 2

6. Kazakhstan 4 0 0 4 28-77 0

