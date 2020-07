NOVA POTRESNA SVJEDOČANSTVA: Šokantni slučajevi; ‘Treneri su me tukli palicama, izgladnjivali. Morala sam se skidati…”

‘Treneri su me tukli palicama i izgladnjivali po tjedan dana, govorili da sam predebela’

Zastrašujući slučaj zloglasnog Larryja Nassara, liječnika američke reprezentacije koji je gotovo tri desetljeća seksualno zlostavljao djevojke i djevojčice, kako u reprezentaciji, tako i na sveučilištu Michigan, kao da je pokrenuo lavinu groznih otkrića i svjedočanstava, koje se kao klupko sve više otkrivaju, odmotavaju, izlaze na vidjelo. Gimnastika je u posljednje vrijeme preplavljena groznim svjedočanstvima o različitim vrstama maltretiranja. Ne samo u SAD-u, nego i na Otoku, u Velikoj Britaniji…

POTRESNO SVJEDOČANSTVO OLIMPIJSKE POBJEDNICE ZGROZILO AMERIKU: ‘Osjećala sam se kao da ne mogu disati’

Catherine Lyons: ‘Pojačavali su glazbu u dvorani kako nitko ne bi čuo moje krikove, plač, jauke’

Najnovija potresna svjedočanstva, priznanja o zlostavljanju u gimnastici, dolaze upravo od tamo. Catherine Lyons (19), nekadašnja europska juniorska prvakinja na parteru, otkrila je u potresnoj ispovijesti za ITV da su je treneri tukli palicama i izgladnjivali po tjedan dana, uz opaske da je predebela.

Svakodnevno su vikali na nju, a povremeno bi je, tvrdi, zaključavali i u ormar dok se ne bi smirila. Sve ju je to natjeralo da napusti sport prije nego što je ostvarila svoj san o nastupu na Olimpijskim igrama, a zbog torture kroz koju je prošla, dijagnosticiran joj je PTSP i otada redovno ide na terapije.

“Pojačavali su glazbu u dvorani kako nitko ne bi čuo moje krikove, plač, jauke”…

Britanska gimnastika priznala je da su pogriješili jer roditeljima djeteta nisu rekla navode o fizičkom i emotivnom zlostavljanju od strane trenera. U 2012. godini, jedan je roditelj vidio kako Catherine udara trener i sve je prijavio Savezu, koji pak nije o tome obavijestio njene roditelje.

‘Odvukao me u trgovinu kako bi me kaznio’

U priopćenju iz 2012., Savez je istaknuo:

“Trener je završio pod istragom i nakratko bio suspendiran, ali je vraćen poslu, a tek nakon 2017. i nakon dodatnih optužbi Catherine i drugih, trener je ponovno suspendiran.

Lyons, koja se sada povukla iz sporta, tvrdi da ju je trener odvukao u trgovinu kao vid kazne i da joj je ograničio kalorije čak i kad je bila mlađa od 10 godina.

ZLOGLASNA TRENERICA GODINAMA JE MALTRETIRALA GIMNASTIČARE: Vrijeđala je djecu i tjerala ih da treniraju ozljeđeni

Ugledni britanski Sky News prenosi izjavu bivše britanske gimnastičarke Margaux Derakhshan, koja je kazala:

“Sjećam se da je jednu djevojku gurnuo na pod i povukao je s poda za kosu jer nije mogla ispravno napraviti koreografiju”.

No, to nije sve…

Margaux Derakhshan: ‘I drugi put je tamo bila djevojka koju je bacao i bacao na tlo, svi su samo gledali’

“I drugi put je tamo bila djevojka koju je bacao i bacao na tlo, svi su gledali, svi su to vidjeli, ali nitko nije intervenirao. Nitko nije rekao da je ovo možda otišlo predaleko, jer ne možete, na smijete ništa reći. Tu treba definitivno doći do velikog kulturološkog pomaka i to nije samo u pitanju britanska gimnastika. Odgovornost je kluba, trenera da priznaju da takvo ponašanje nije u redu.”

Zasebno, svjedoci iz najmanje tri vrhunska gimnastičarska kluba u Velikoj Britaniji rekli su za Sky News da su redovito bili “osramoćeni” i izloženi verbalnom zlostavljanju od strane svojih trenera.

Izvršna direktorica britanskog gimnastičarskog saveza Jane Allen kazala je:

“Ponašanja o kojima smo čuli posljednjih dana u potpunosti su u suprotnosti s našim standardima sigurnog treniranja i nemaju mjesta u našem sportu.

Scarlett Williams, koja je trenirala na Nottingham Gymnastics Academy, rekla je za Sky News da su se neke gimnastičarske bile toliko uplašene prije treninga, da su dobile napadaj panike…

‘Maltretirali su nas za kaznu’

“Naše bi kutije za ručak bile provjerene i ako bi bilo koja ‘zapakirana hrana’ u njoj bila čokolada ili slatkiši, bile bi bačene”, izjavila je.

“Kao posljedica toga, gimnastičar će biti maltretiran za vrijeme čitavog treninga. Vikali bi na cure i sramotili ih pred svima”.

Lisa Mason (38), osvajačica zlata na Igrama Commonwealtha i sudionica Olimpijskih igara u Sydneyju, ističe da je trpjela zlostavljanje od svoje desete godine.

Njezina zastrašujuća priča glasi ovako. Nju su treneri da vježba sve dok joj ruke ne bi počele krvariti, pod izlikom da jedino mukotrpnim radom može do rezultata, a jednom prilikom je morala paradirati u donjem rublju pred kolegama da svi vide kako je “debela”. Gimnastičarkama je, tvrdi, redovito naređivano da treniraju uz pomoć lijekova kada su bile ozlijeđene…

“Od 12. godine smo gotovo stalno bile na Voltarolu, a neke moje kolegice gotovo uopće nisu mogle odraditi trening bez uzimanja lijekova. Jednom su me prisilili da se natječem s istegnućem gležnja i stres frakturom potkoljenice”, otkrila je Mason i dodala da je zatrpana porukama bivših i aktualnih gimnastičarki nakon što je izašao dokumentarac “Athlete A” o slučaju Larryja Nassara, ali se ne usude iznijeti svoja iskustva zbog straha da neće ići na Olimpijske igre u Tokio sljedećeg ljeta, prenosi britanski Standard.

‘Postoji puno gimnastičarki koje žele iznijeti svoju priču, ali sada nije pravo vrijeme’

“Igre su iduće godine i nitko ne želi ljuljati čamac i uznemiriti ljude koji donose odluke u ovom sportu. Postoji puno gimnastičarki koje žele iznijeti svoju priču, ali sada nije pravo vrijeme.

Još jedna bivša elitna gimnastičarka, koja je željela ostati anonimna, izjavila je za Sky News da ju trener psihički i fizički zlostavljao i da se to smatralo normalnim. Svi su to znali, gledali, ali nitko nije reagirao.

“Učili su nas da se više moramo bojati trenera nego vještine koju pokušavamo svladati i da je to jedini način da uspijemo i budemo na razini na kojoj su oni htjeli da budemo. Nikad neću saznati je li bilo moguće biti na mojoj razini bez toga ili bih bila još bolja bez batina”.

Nakon teških optužbi gimnastičarki oglasio se i Britanski gimnastički savez.

‘Britanski gimnastički savez osuđuje svako ponašanje štetno za dobrobit naših gimnastičara’

“Dokumentarni film ‘Athlete A’ koji se na Netflixu trenutno gleda širom svijeta i u kojem je detaljno opisan skandal Larryja Nassara u američkoj gimnastici, s pravom je uzdrmao naš sport i imao je utjecaj na sve nas. Britanski gimnastički savez osuđuje svako ponašanje štetno za dobrobit naših gimnastičara. Takva ponašanja u potpunosti su u suprotnosti s našim standardima sigurnog treniranja. Surađivali smo s našim gimnastičarima i poduzimali određene radnje kako bismo osigurali da se njihovi interesi i pitanja uvijek razmatraju i rješavaju i da slobodno mogu iznositi svoje probleme, kakvi god oni bili. Potičemo svakog gimnastičara, aktualnog ili bivšeg, koji je zabrinut zbog specifičnog incidenta ili ponašanja, da se obrati našoj jedinici za integritet koja ima moć istražiti bilo koju osobe unutar britanske gimnastike”, stoji u priopćenju Saveza.