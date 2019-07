NOVA OLIMPIJSKA ODLIČJA PRIVUKLA NAJVIŠE POZORNOSTI: Predstavljanjem obilježeno godinu dana do početka OI u Tokiju

Točno godinu dana ostalo do početka Olimpijskih igara u Tokiju

Točno godinu dana ostalo je do početka Olimpijskih igara u Tokiju, gdje su u srijedu predstavljena odličja za koja će se najbolji sportaši svijeta boriti od 24. srpnja do 9. kolovoza 2020. godine. Medalje je dizajnirao Junichi Kawanishi, a upravo su nova olimpijska odličja privukla najviše pozornosti od uzvanika na ektravagantnoj svečanosti u japanskom glavnom gradu, kojom je obilježeno godinu dana do početka Igara.

Odličja su kružnog oblika s promjerom od 85 milimetara, a na njoj su prikazane grčka božica pobjede Atena i olimpijski simboli. Odličja su izrađena od recikliranih metala koji su pribavljeni iz 6,21 milijuna odbačenih elektroničnih naprava doniranih s područja cijelog Japana.

“Sport zbližava svijet i pruža jednaku priliku svima. To je bit sporta, što smo naučili prije 55 godina kad smo prvi put ugostili Olimpijske igre u Tokiju”, rekao je japanski premijer Shinzo Abe u obraćanju uzvanicima.

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach rekao je da je Tokio najbolje pripremljen domaćin Igara godinu dana uoči početka.

“Bit će to prelijepa i jedinstvenaprilika za naše japanske domaćine kako bi svijetu mogli pokazati najbolje od Japana”, izjavio je Bach. Organizatori su već prodali 3,22 milijuna ulaznica za sva natjecanja, a više od 200.000 ljudi prijavilo se za volontiranje tijekom Igara.