NIKOME NIJE JASNO ŠTO SE DOGODILO PROTIV CRNE GORE: Barakude neobjašnjivo ispustile broncu; ‘Ovo je nevjerojatno, ne znam što reći’

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nije skrivao razočaranje nakon poraza od Crne Gore u nedjeljnom susretu za broncu na europskom prvenstvu u Budimpešti. Hrvatska je u susretu za broncu u tri navrata imala i četiri gola prednosti, ali je na koncu izgubila sa 9:10.

“Ne znam što reći. Treba mi malo vremena uopće sada proživjeti ovu utakmicu. Ovo je nevjerojatno,” kazao je izbornik Tucak, dodavši:

“Naravno, kao i uvijek preuzimam glavnu odgovornost i krivicu na sebe. No, nije mi shvatljivo da možemo tako dominantno ući u utakmicu, tako nadmoćno igrati, da sve djeluje, radi kao švicarski sat i da onda u jednom trenutku sve to tako padne, stane.”

Niti igrači nisu imali objašnjenja za veliki pad u našoj igri.

HRVATSKA – CRNA GORA 9:10: Nevjerojatno! Vodili smo čitavu utakmicu i onda neobjašnjivo pali; Ništa od medalje na Euru

“Opet smo ušli u nepotrebnu nervozu, oni su podignuli agresivnost u drugom dijelu. Neki šutevi nisu ušli. Ne znam. Ovo je apsolutna naša nemoć bila. Zbog te njihove agresivnosti smo mi stali igrati zadnje dvije četvrtine,” kazao je Loren Fatović dok je Andro Bušlje dodao:

“Ovo je najgore mjesto koje možeš osvojiti. Bili smo toliko blizu onog po što smo ovdje došli, a to je bila viza za OI u Tokiju, a na kraju smo ostali bez svega. I bez Tokija, i bez medalje. Ostali smo daleko od svega.”

Ivan Marcelić je kazao kako misli da je problem bio u mentalnoj pripremi.

“Mislim da je problem u mentalnoj pripremi. Mislim da smo kvalitetu prikazali kroz cijeli turnir. Možemo biti i prvi gdje god se pojavimo, ali… Očito je tu sada problem nekakve psihološke pripreme, manjkave i li što. Ne znam točno što je, ne znam i ne mogu vam sada reći kako ćemo mi to točno riješiti. No, da ćemo se time morati pozabaviti, to je i više no jasno.”

Hrvatska je u skupini pobijedila Crnu Goru sa 11:10, a i ada je ispustila četiri gola prednosti. Međutim, nekako je iščupala pobjedu. Nažalost, u susretu za broncu nije uspjela.

“Imali smo isti problem, protiv istog suparnika. Imali smo vodstvo 7:3, pa 8:4, dobro se osjećali. Moramo vidjeti što je bilo. Mislim da nije problem u fizičkom stanju ili pripremi. To ne. Sada imamo manje od dva mjeseca za pripremiti se za Rotterdam, sve snage uprijeti za te Igre odnosno kvalifikacije za Tokio,” poručio je Xavi Garcia.