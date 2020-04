[VIDEO] NIKAD OTKRIVENA PRIČA: Woods je od velikog Muhammada Alija dobio u rebra; ‘Stajao sam na recepciji i odjednom…’

‘Iako je već bio star, bio je još uvijek jak’

Legendarni američki golfer Tiger Woods (44) otkrio je da ga je jednom baš jako lupio u rebra još legendarniji pokojni boksački umjetnik Muhammad Ali. Bilo je to u jednom hotelskom prijedvorju na recepciji. Woods se išao prijaviti u Hilton kako bi trenirao pred US Open 2004. u Shinnecock Hillsu u New Yorku…

LEGENDARNI GOLFER NA SUDU: Gledatelj od Tigera Woodsa na sudu traži 30 tisuća dolara, sve je počelo kad se htio fotografirati s njim

Videokonferencija

Tiger Woods on the time Muhammad Ali hit him, how he compares to Michael Jordan #EXCELing https://t.co/PIl6cHwlgV pic.twitter.com/QHSC5XxzSv — Excel Sports (@excelsm) April 27, 2020

Woods se, zbog koronavirusa, javio iz samoizolacije iz svog doma putem video calla (videokoferencija) na svom računalu i porazgovarao s novinarkom Sportsa, Britankom Henni Zuel, o omiljenim temama: koronavirusu, sportu općenito, a ne samo golfu. Woods je ispričao nekoliko fascinantnih priča koje podvlače koliko inspiracije pronalazi od svojih kolega sportaša, piše Golfidigiest.com.

‘Obožavao sam igrati bejzbol’

O svom drugom omiljenom sportu u odrastanju i kako je to pomoglo njegovoj golf igri:

“Bejzbol. Obožavao sam igrati bejzbol. Otac mi je bio hvatač, pa sam naravno ja bio bacač … Baseball mi je dao stopala i snagu nogu da mogu dobro igrati golf. Zbog toga su se moje noge izdužile koliko su i mogle, to je upravo od igranja bejzbola”, počeo je Tiger Woods.

O prilično bolnom susretu s Muhammadom Alijem:

“Bio je to trening u Shinnecocku, godine, mislim da je Retief Goosen pobijedila tamo … Ja sam bio na redu za recepcijom i netko me udara u rebra. Moja desna rebra. I ono, zabolilo me. Meškoljim se od boli, pokušavam se okrenuti sav bijesan kao da ću udariti nekog, kad ono Muhammad Ali. ‘Hej mali’. Ja ono, ‘zašto si me baš tako morao jako pozdraviti’. Bio je već star, ali još uvijek jak. Onda mi je palo na pamet da ne bih mogao izdržati takvih 15 rundi. Oni udarci koje su oni dobivali u svoja vremena, to je totalno ludo. “.

Igrao onaj čuveni golf s Jordanom

O igranju golfa s Michaelom Jordanom na dan doigravanja 1997. godine:

“Igrali su Knicksi u Chicagu. Otišao sam tamo i družio se s njim nekoliko dana. Bilo je uredno i lijepo biti dio … načina razmišljanja, nečeg tako velikog u njegovom životu – mogu se poistovjetiti s tim. Mogu utjecati na intenzitet”.