[FOTO] PATRIOTSI ŠESTI PUT U POVIJESTI OSVOJILI SUPER BOWL: Bilo je ovo jedno od najčudnijih finala ikad

Patriotsi po šesti put u povijesti osvojili trofej Vincea Lombardija

New England Patriotsi su po šesti put u povijesti osvojili trofej Vincea Lombardija pobijedivši Los Angeles Ramse sa 13-3 u 53. Super Bowlu odigranom na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, koji je bio daleko od najavljivanog spektakla i postao dvoboj s najmanje poena u povijesti završne utakmice prvenstva u američkom nogometu.

JULIAN EDELMAN MVP SUPER BOWL-A: Došao do drugog mjesta na listi najuspješnijih hvatača u doigravanju

Bill Belichick i Tom Brady zajedno su osvojili šesti naslov, a New England Patriotsi su se izjednačili s Pittsburgh Steelersima kao najuspješnija momčad sa šest osvojenih trofeja Vincea Lombardija.

Napadački siromašno prvo poluvrijeme

U napadački siromašnom prvom poluvremenu jedine poene postigao je pucač New England Patriotsa Stephen Gostkowski, kad je uspio pogoditi “field goal” sa 42 jarda u 20. minuti zahvaljujući čemu je momčad iz Bostona vodila sa 3-0 na polovici utakmice. Bio je to drugi pokušaj Gostkowskog na utakmici, nakon što je u 10. minuti promašio pokušaj sa 46 jardi.

Deveti put u povijesti Super Bowla dogodilo se da je nakon prve četvrtine rezultat bio 0-0, a po peti put se to dogodilo u utakmici u kojoj su igrali Patriotsi. Dobra najava raspleta za New England, jer su u prethodna četiri takva slučaja svaki put izlazili kao pobjednici.

U prvih 30 minuta Patriotsi bacanjima i trčanjima osvojili 195 jarda

Tijekom prvih 30 minuta Patriotsi su bacanjima i trčanjima osvojili 195 jarda, a Los Angeles Ramsi su ostali na samo 57 i nijednom nisu uspjeli doći u priliku ni zapucati prema golu New Englanda, a kamo li se približiti “end zoni”.

NAJVAŽNIJE IZ SUPER BOWLA: Rekordi su padali kao na traci, a za konkurente Patriotsa ovo će odjeknuti snažnije od njihova naslova

Vođe napada su bili neuvjerljivi, što se pogotovo odnosi na 24-godišnjeg Jareda Goffa kojemu je to bio debitantski nastup u Super Bowlu. U prvom poluvremenu je imao samo pet uspješnih od 12 bacanja za 32 jarda.

No, ni 41-godišnji veteran Tom Brady nije briljirao. Nijednom nije uspio dovesti svoju momčad u priliku za “touchdown”, suparnička obrana ga je dvaput uspjela srušiti te mu pritom jednom i izbiti loptu, koju je na njegovu sreću pokupio njegov suigrač, a prvi Bradyjev pokušaj dodavanja na utakmici bio je presječen.

Ramsi iz dobrih obrambenih akcija nisu uspjeli izvući nikakvu korist

Ramsi iz te, kao ni iz ostalih dobrih obrambenih akcija nisu uspjeli izvući nikakvu korist pa se prvi put dogodilo da su ostali bez poena u prvom poluvremenu otkako ih vodi 33-godišnji Sean McVay, najmlađi trener u povijesti Super Bowla.

Za to da Ramsi ne dočekaju posljednju četvrtinu s nulom na semaforu pobrinuo se u 43. minuti pucač Greg Zuerlein, čiji ih je “field goal” u produžetku protiv New Orleansa doveo na Super Bowl. Junak iz dvoboja za NFC naslov, ponovno je u dvoranskim uvjetima pogodio s velike udaljenosti, sa 53 jarda, i izjednačio na 3-3.

Točno sedam minuta prije kraja osnovnog dijela utakmice vidjeli smo prvi “touchdown”, a kreirali su ga New England Patriotsi. Tom Brady je sa po jednim dodavanjem pogodio Juliana Edelmana i Rexa Burkheada, a dvaput poslužio Roba Gronkowskog, što je Patriotse dovelo do tri jarda od “end zone”. U nju se u sljedećoj akciji probio Sony Michel za prvi “touchdown” na utakmici, a nakon uspješnog pretvaranja New England je došao do vodstva 10-3.

Gostkowski na 1:07 prije kraja potvrdio naslov

Nešto manje od tri minute trajao je napad Los Angeles Ramsa u kojem su tražili put prema “end zoni”. Goff je bio blizu “touchdownu” kad je dobro bacio dugu loptu na Brandina Cooksa, ali je s dvojicom obrambenih igrača na leđima propustio zadržati loptu u rukama. U sljedećem pokušaju Jared Goff je bacio loptu u ruke suparničkog obrambenog igrača Stephona Gilmorea i na taj način približio Billa Belichicka i Toma Bradyja šestom zajedničkom naslovu.

Potvrdio ga je pucač Stephen Gostkowski kad je na 1:07 minuta prije kraja utakmice pogodio svoj drugi “field goal” na utakmici za konačnih 13-3.

U ovoj je utakmici briljirala obrana Patriotsa koja je jedan od najboljih napada u NFL-u ostavila bez “touchdowna” i sa samo jednim “field goalom”.

U uvodu utakmice američku himnu izvela je soul ikona Gladys Knight, a poluvrijeme je svojim nastupom začinila glazbena skupina “Maroon 5”.

Pregled rezultata Super Bowl utakmica u ovom stoljeću, od 2000. do 2019. godine.

2000. Super Bowl 34, Georgia Dome (Atlanta): St. Louis Rams – Tennessee Titans 23-16

2001. Super Bowl 35, Raymond James Stadium (Tampa): Baltimore Ravens – New York Giants 34-7

2002. Super Bowl 36, Superdome (New Orleans): New England Patriots – St. Louis Rams 20-17

2003. Super Bowl 37, Qualcomm Stadium (San Diego): Tampa Bay Buccaneers – Oakland Raiders 48-21

2004. Super Bowl 38, Reliant Stadium (Houston): New England Patriots – Carolina Panthers 32-29

2005. Super Bowl 39, Alltel Stadium (Jacksonville): New England Patriots – Philadelphia Eagles 24-21

2006. Super Bowl 40, Ford Field (Detroit): Pittsburgh Steelers – Seattle Seahawks 21-10

2007. Super Bowl 41, Dolphin Stadium (Miami): Indianapolis Colts – Chicago Bears 29-17

2008. Super Bowl 42, University of Phoenix Stadium (Glendale): New York Giants – New England Patriots 17-14

2009. Super Bowl 43, Raymond James Stadium (Tampa): Pittsburgh Steelers – Arizona Cardinals 27-23

2010. Super Bowl 44, Sun Life Stadium (Miami): New Orleans Saints – Indianapolis Colts 31-17

2011. Super Bowl 45, Cowboys Stadium (Arlington): Green Bay Packers – Pittsburgh Steelers 31-25

2012. Super Bowl 46, Lucas Oil Stadium (Indianapolis): New York Giants – New England Patriots 21-17

2013. Super Bowl 47, Mercedes-Benz Superdome (New Orleans): Baltimore Ravens – San Francisco 49ers 34-31

2014. Super Bowl 48, MetLife Stadium (East Rutherford): Seattle Seahawks – Denver Broncos 43-8

2015. Super Bowl 49, University of Phoenix Stadium (Glendale): New England Patriots – Seattle Seahawks 28-24

2016. Super Bowl 50, Levi’s Stadium (Santa Clara): Denver Broncos – Carolina Panthers 24-10

2017. Super Bowl 51, NRG Stadium (Houston): New England Patriots – Atlanta Falcons 34-28

2018. Super Bowl 52, U.S. Bank Stadium (Minneapolis): Philadelphia Eagles – New England Patriots 41-33

2019. Super Bowl 53, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): New England Patriots