NEVJEROJATNO DA SU BARAKUDE PONOVNO ISTO DOŽIVJELE U BEOGRADU: Ključni detalj isplivao na površinu; ‘To me najviše naživciralo i zasmetalo, a što se tiče publike…’

Razgovarali smo s izbornikom vaterpolske reprezentacije Hrvatske Ivicom Tuckom

Hrvatski vaterpolisti u nedjelju su u finalu završnog turnira Svjetske lige u Beogradu pomalo nesretno izgubili od Srbije s 11-12 (3-1, 2-5, 3-1, 3-5). Tako su Delfini izborili nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine, dok će naše Barakude imati prigodu plasman na OI izboriti na sljedećim natjecanjima.

Jaka kiša u posljednjoj četvrtini

U pravom i istinskom vaterpolskom klasiku koji je donio puno preokreta i uzbuđenja utakmica je odlučena u uzbudljivoj završnici, a treba napomenuti da je posljednja četvrtina odigrana po vrlo jakoj kiši, koja je igračima u bazenu radila probleme i otežavala im ionako zahtjevnu utakmicu. Nazvali smo izbornika Ivicu Tucka i zamolili ga za komentar jučerašnjih zbivanja na Tašmajdanu…

“U najmanju ruku smo bili ravnopravni protivnik, a rekao bi čak da smo većim dijelom susreta bili i malo bolji suparnik u bazenu. Malo nesreće, malo dekoncetracije, svega onoga što odlučuje ovakvu jednu utakmicu koja je na kraju ipak otišla na stranu Srbije za taj jedan pogodak koji smo primili nesretno i nespretno, ali ja ne mogu nego biti zadovoljan nastupom svojih igrača, kojima bi čestitao na jednoj vrhunskoj utakmici, koju smo odigrali u jednom ambijentu koji je bio zaista fantastičan, veličanstven od strane srpske publike. Ovom bi se prilikom još jednom htio zahvaliti domaćinu, svima koji su bili tamo. Onaj pljesak na hrvatsku himnu i sve ono što se događalo, što smo doživjeli u Beogradu, mislim da je to jedan pravi put za sport, zato se sport i igra.

‘Nismo otišli u Tokijo odmah u Beogradu, ali nema panike i straha’

Na kraju kiša niti ostale stvari koje su pratile ovo finale nisu pokvarile ugođaj. Nismo napravili taj zadnji korak, nismo otišli u Tokijo odmah u Beogradu, ali nema panike i straha. Mi ćemo to napraviti, čim prije, već na SP-u ja se nadam. U ovim okolnostima, mislim da je ovo maksimum onoga što smo mogli napraviti. Kažem, žao mi je što nismo uzeli i finale”, kazao nam je Ivica Tucak.

Sumnjivi peterac Srbije

Inače, minimalno vodstvo u utakmici vaterpolisti Hrvatske držali su i većim dijelom zadnje dionice, ali u završnici je briljirao Filip Filipović koji je zabio tri pogotka, uključujući i peterac 17 sekundi prije kraja za pobjedu 12-11. Pokušala je Hrvatska u posljednjih 17 sekundi doći do izjednačenja, i vratar Marko Bijač je krenuo u napad i upravo je on dobio priliku za zadnji šut, ali je bio neprecizan. Kad smo kod peterca, upravo je on podigao prašinu jer neki su mišljenja kako ga nije bilo, odnosno sudačka odluka je sumnjiva, iako se izbornik jučer na presici nakon utakmice uopće nije žalio na suđenje…

“Meni je teško o tome govoriti, ali mislim da je bio van onog zamišljenog prostora. To vam je ona situacija koja nije nama suđena protiv Srbije u grupi, kad je Joković bio u zadnjem napadu… Identična situacija… Evo, ja ću samo ostati na tome. Nikako ne želim umanjiti zasluženu pobjedu Srbije, kao i uvijek su bili uistinu veličanstven suparnik. Mislim da su svi mogli uživati u jednoj briljantnoj utakmici. Što sad, tko će utjecati na te sudačke odluke koje smo doživjeli u Beogradu, to ne može nitko”, govori nam Ivica Tucak i nastavlja:

‘Nije nam bio dosuđen korner’

“Znate, suđenje nas više ne zanima pa zato niti ne komentiramo više sudačke odluke, barem ne toliko… Moment koji je meni najviše zasmetao i koji me najviše naživcirao je ključni trenutak susreta, kad nam nije dosuđen čisti korner. Mi smo iz kontranapada onda primili gol Mandića. To je, recimo, bio važan trenutak, to su važni trenuci u ovakvim utakmicama. Ali ponavljam, niti za minimum ne želim Srbima umanjiti pobjedu. Bili su bolji, mi smo svoje prilike imali ali ih nismo realizirali”, zaključio je Ivica Tucak.