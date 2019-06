‘To jednostavno nije fer’

Dugo će se još pričati o nedjeljnoj utrci i Velikoj nagradi Austrije na kojoj je nizozemski vozač Max Verstappen stigao do pobjede kontroverznim pretjecanjem. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Ključni trenutak utrke

Ključni trenutak utrke dogodio se tri kruga prije kraja kada je Verstappen prošao do tada vodećeg Charlesa Leclerca u Ferrariju. Verstappen je pritom izgurao Leclerca sa staze uz dosta jak kontakt bolida. Suci su nakon utrke objavili kako je Verstappenov potez pod istragom. Zanimljivo, Verstappen i Leclerc su imali gotovo istu situaciju još iz dana kad su bili dječaci, započinjali svoju avanturu vozeći karting utrke, što je početak u ovom sportu. Leclerc je tada izgurao Verstappena koji je tada bio jako ljut zbog njegovog poteza. Novinar je Maxa Verstappena upitao što se to dogodilo, a on mu je na to kazao:

‘To jednostavno nije fer, izgurao me sa staze’

“To jednostavno nije fer. Vodim, on me hoće preteći, gurne me, ja sam gurnuo natrag, a onda me izgurao sa staze. To nije fer”, rekao je ljutito tada mladi Verstappen, dok je Leclerc odgovorio novinaru:

“Ma ništa nije bilo, samo incident tijekom utrke”.

Verstappen je sad kazao da Formula 1 nema smisla ako dobije kaznu

Nakon današnje utrke Verstappen je napomenuo da Formula 1 nema smisla ako dobije kaznu za svoj potez, a Leclerc smatra da mu je putanja presječena te da je izguran sa staze.

“Ako ovakve stvari nisu dozvoljene, onda je bolje da ostanemo kod kuće. Kakva je onda svrha formule 1”, kazao je Max Verstappen, dok Leclers nije tako mislio.

‘Ostavio sam dovoljno prostora, ali smo se ipak dodirnuli’

“Ostavio sam dovoljno prostora, ali smo se ipak dodirnuli. Šteta. Za mene je to jasna situacija, ponavljam bilo je dovoljno prostora i to nije bio sportski potez. Sada samo želim ići kući i čekati presudu,” rekao je Leclerc nakon utrke.

U 68. krugu Nizozemac je krenuo u prvi napad, Leclerc se sjajno obranio, no u drugom pokušaju Verstappen se uspio probiti na prvo mjesto. Leclerc se na koncu morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je Finac Valtteri Bottas u Mercedesu bio treći.