Razgovarali smo s predsjednicom gimnastičkog kluba ‘Marjan’ Deni Borozan

Priča o nesreći najbolje hrvatske gimnastičarke Ane Đerek na treningu prije tjedan dana, njezin pad, gubitak pamćenja, odjeknuli su Hrvatskom.

Na svu sreću, Ana je dobro. Devetnaestogodišnja Splićanka se odmara, oporavak potresa mozga ide svojim uobičajenim tokom.

Bio je to jak potres mozga, kažu u Splitu liječnici i vinovnici događaja, mora strogo mirovati. Savjetovano joj je neka izbjegava upotrebu mobitela, bez gledanja TV-a i izlaženja na sunce.



Nesreća se dogodila u dvorani u sklopu poljudskog bazena

Inače, nesreća se dogodila u dvorani u sklopu poljudskog bazena, na koju su iz gimnastičkog kluba “Marjan” više puta upozoravali da nije prikladna za trening vrhunskih sportaša. I tu počinje priča koja stoji u pozadini Anine nesreće.

Ovakva nesreća, naime, još jedno je upozorenje i dokaz u kakvim uvjetima trenira većina hrvatskih sportaša u Splitu koji ostvaruju vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni, a dodajmo ono što se odavno zna da dvorana na Poljudu nema adekvatne uvjete za pojedine vježbe u gimnastici…

‘Kad sportaš kod nas dođe na trening, on je sve samo ne opušten’

“Ta dvorana je takva kakva je. Znate, kad sportaš kod nas dođe na trening, on je sve samo ne opušten. Pogotovo kad ima takve skučene uvjete. Zna se koliko treba biti zalet za skakati preskok, zna se koliko treba biti prostorni doskok tih skokova. Kod nas je sve atipično i sve je improvizirano. Sportaš koji je cijeli dan u pogonu, koji je čitav dan u školi, koji je izvrstan student, dođe na večernji trening, naravno da se u takvoj situaciji u kojoj vi doslovno matematički morate slagati korake da bi dotrčali do preskoka, pa se lansirali gore, pa doskočili na prostor do metar, jer metar i pol i padaš u jamu sa spužvom, stvara nesigurnost, to su stvari koje dekoncetriraju”, kazala nam je u uvodu razgovora za Net.hr predsjednica gimnastičkog kluba “Marjan” Deni Borozan i nastavila:

“Neki dan je kod nas bila ekipa jedne televizije i oni nisu znali bili snimali ili se zgražali. To vam je priča kao ona Filipa Udea. Tužno i žalosno je da jedan klub kao što je gimnastički klub Marjan, u 2018. godini, koji ima takav potencijal, takve rezultate i imena, tradiciju, nema bolje uvjete, ne bolje, nego normalne uvjete za normalni rad. Zamislite samo što bi se postizali na međunarodnoj sceni da imamo normalne uvjete. Teško je uopće i pričati o tome. To se treba vidjeti da bi se shvatilo. Tina i Ana sudjeluju na Olimpijskim igrama i ostali iz dana u dan napreduju, ima tu puno kvalitetnih imena. Klub nema ni u od uvjeta, a dao je jednu Tinu koja je dva puta nastupala na OI i Anu koja je u Riju debitirala na najvećoj sportskoj sceni, nedavno je i osvojila Svjetski kup u Bakuu. Borimo se iz dana u dan sa stvarima kao što su kako obnoviti šancov ovratnik i prvu pomoć u dvorani, osigurat ljudima u klubu plaće, kako očistiti dvoranu da mi djeca, ja ih sve zovem svojoj djecom, ne stavljaju svoj nos na te prljave strunjače”, govori nam ogorčena Deni Borozan i naglašava:

“Radimo iz dana u dan, nemamo vremena sjedati s nikim za stol i razgovarati o tome da nam se pomogne. Ako društvo ne vidi da vapimo za pomoći, da vapimo za uvjetima, onda ne znam što se još treba dogoditi da bi se reagiralo”, objašnjava nam Deni Borozan.

Dok je ležala u bolničkom krevetu splitske bolnice Ana se nije mogla sjetiti niti da je nastupila na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru od jačine udarca u glavu. Borozan je ispričala što se točno – dogodilo:

‘Umor i dekoncetracija napravili svoje’

“Ana je došla na večernji trening, kao što je uobičajeno, a prethodno je bila u Nedelišću, na testiranju na kojem se ustvrdilo da je spremna i da odlično izvodi svoje vježbe na kojima će nastupati na predstojećim Svjetskim kupovima i Europskom prvenstvu. Bila je odlično spremna, kao i u Bakuu kad je uzela zlato. Mi svi sretni, imamo svoj plan, mislimo i usredotočeni smo prema Tokiju i OI. Treneri su odlučili imati tjedan u kojem će s Anom samo lagano ponavljati vježbe, laganije raditi, nego u Nedelišću. Ana je došla na trening, imala je još i kolokvij taj dan, počne se lagano zagrijavati. Dođe red na nju za preskok i ona u vježbu nije ušla s nikakvim teškim elementom. Međutim, umor i dekoncetracija, očito, napravili su svoje. U tim situacijama vi morate biti maksimalno koncetrirani, morate biti posloženi u glavi”, istaknula je Borozan koja nam otkriva dosad neispričane detalje nesreće…

‘Pukla jagodična kost, izudarala je obraz’

“Krenula je sa zagrijavanjem i kao da je u vježbu ušla s nekim predumišljajem, ne znam… Ne može se vidjeti što se na kraju dogodilo u samom zraku i njoj u glavi, ali očito se nešto dogodilo da je pala na glavu, još se i udarila svojim koljenom u jagodicu. Pukla je jagodična kost, izudarala je obraz, najmanje je tu krv bila strašna u čitavoj priči. Prva pomoć je brzo reagirala. Mi smo odmah reagirali shanzovim ovratnikom. Svi su u dvorani, bilo je tu i druge djece, drugih natjecatelja, ostali u šoku. Ja sam nakon sat vremena došla u hitnu pomoć, roditelji su bili van sebe, nije se ničeg sjećala. U tim situacijama te vanjske manifestacije izgledaju užasno… Anin tata, inače trener u našem klubu, on je bio tu i kad sam ja došla on kaže, ‘ajde proviri, vidi da li te se sjeća’. Ona je bila k’o biljka, ničeg se nije sjećala. Hvala Bogu, na kraju je sve ispalo dobro. Što se sve moglo dogoditi? To je bio drugi šok za nas. Što dalje? Kod Ane je, nažalost, već sad stvoren strah od preskoka, kod nekih ostalih također”, jasno daje do znanja u jednom dahu predsjednica GK “Marjan” i dodaje:

‘Grad treba biti ključan faktor u priči o izgradnji dvorane za gimnastiku’

“Netko se može i u najboljim uvjetima ozljediti. Međutim, ako imate normalne uvjete, takve situacije su svedene na minimum. Znate, Ana je mogla nikad ne kiksati, a mogla je i kiksati. Samo kažem, teško sportašu opušteno raditi trening s lošim uvjetima. Mora imati tri puta veću koncetraciju da bi u takvim uvjetima odradio trening. Mi u dvorani imamo loše uvjete i sigurno su loše uvjeti jednim dijelom kumovali nesreći. Nama treba dvorana koja ima osnovne uvjete za bavljenje gimnastikom. To može dati jedino Grad Split uz potporu Saveza i splitskog saveza sportova i u konačnici HOO-a. Naš klub 20 godina radi uspješno, ima rezultate, stvara prvake, olimpijce, ali ne može sam izgraditi dvoranu jer je to preskup projekt. Financijski dio treba odraditi Grad. Znači, izgraditi objekt i opremiti ga. Što se tiče Hrvatskog gimnastičkog saveza i HOO-a, oni bi trebali dati potporu. No, u ovoj priči Grad treba biti ključan”, zaključila je Deni Borozan.

Kontaktirali smo splitsku Gradsku upravu da nam odgovori na neka pitanja, ali do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor.