Aktualni i sedmerostruki svjetski prvak Francuz Sebastien Ogier (Toyota) pobijedio je u nedjelju u prvom izdanju Croatia Rallyja, trećem natjecanju Svjetskog prvenstva u reliju. Uoči posljednjeg brzinca Velšanin Elfyn Evans (Toyota) je imao 3.9 sekunde prednosti u odnosu na Ogiera, ali je na zadnjem zavoju relija pogriješio i izgubio pobjedu za samo šest desetinki, a Ogier je došao do 51. trijumfa u karijeri.

NOVI VIDEO TRENUTKA ZAGREBAČKOG LUDILA RELI PRVAKA: Skrivio nesreću, pa autom doslovno izgurao policajca, evo što kažu u MUP-u

Tako je Evans završio na drugoj poziciji (+0.6), a treće mjesto osvojio je Thierry Neuville (Hyundai) sa +8.1 sekundi slabijim vremenom, koji je odlično vozio na zadnjem brzincu, ali se je u jednom trenutku izvrtio na stazi te je izgubio nekoliko dragocjenih sekundi. Pobjednik finskog Arctic Rallyja Estonac Ott Tänak (Hyundai) bio je četvrti sa minutu i 25.1 sekundi zaostatka.

BREAKING: @SebOgier 🇫🇷 has pipped @TGR_WRC team-mate @ElfynEvans by 0.6 seconds 😮 to win @croatia_rally@thierryneuville has finished third for @HMSGOfficial#CroatiaRally | #WRC

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 25, 2021