NAJMLAĐI HRVATSKI USTAVNI SUDAC OSTVARIO SENZACIONALAN POTHVAT: ‘Trčat ću stotinu kilometara protiv ‘svemiraca”

Goran Selanec sredinom studenog prošle godine izabran je za suca Ustavnog suda te je tako postao najmlađi član tog odabranog društva. Jedino je bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec u svom prvom mandatu bila mlađa od Selaneca sada. Selenac je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, a magistrirao i doktorirao na jednom od najprestižnijih američkih sveučilišta – University of Michigan.

Izborio nastup na Svjetskom prvenstvu u utrci od 100 kilometara

No osim što je s 41 godinom došao do tako velikog postignuća, Selanecu odlično ide i na sportskom planu. Naime, Selanec se na jednoj trci u Beogradu plasirao na Svjetsko prvenstvo u Ultra maratonu na 100 kilometara:

“Ultraške utrke dolaze u različitim oblicima – 50 kilometara, 50 milja, 100 kilometara te utrke u trajanju od šest i 12 sati. Kolega iz Atletskog kluba Sljeme, Dejan Radanac ostvario je vrijeme 7:48:24, a ja sam 100 kilometara istrčao za 7:55:39. Norma za plasman na Svjetsko prvenstvo bila je ispod osam sati te smo tako ušli u hrvatsku ultrašku reprezentaciju i sudjelovat ćemo na SP-u koji će se održavati u Hrvatskoj u Svetom Martinu na Muri u rujnu”, započeo je svoju priču Goran Selanec.



Radanac i Selanec su amateri, ali su vrlo strastveni trkači. Potrebno je mnogo volje, truda i vremena kako bi se postigli neki rezultati u ovom sportu, ali važno je biti ustrajan, tvrdi Selanec. Stoga smo ga upitali kako uspijeva uskladiti obaveze na poslu i treninge:

‘Sve se svede na disciplinu i voljni moment’

“Trčanjem se disciplinirano bavim pet godina, a počeo sam iz dva razloga: prvo, bilo mi je fascinantno kako netko uopće može istrčati maraton, a kao drugo, zanimalo me mogu li sam završiti neki maraton, a da se ne onesvijestim prije cilja. Jednom kada dođete do kraja utrke, u tih 42 kilometara postanete ovisnik i sve što želite je: Ma idem još jedanput. A onda želite trčati što brže, a to znači da morate trenirati disciplinirano. U ovom konkretnom primjeru priprema za maraton na 100 kilometara to znači da morate trčati 200 do 210 kilometara tjedno, odnosno 30-ak kilometara dnevno. Točnije, vikendom imam više vremena pa tada i otrčim nešto duže rute dok su zato te rute preko tjedna nešto kraće.”

“Zapravo se sve svede na disciplinu i voljni moment. Preko tjedna trčim 25 kilometara koje mogu istrčati odjednom ili mogu razdvojiti na dva treninga po 12 kilometara. Za istrčati 12 kilometara potrebno je sat vremena ili manje – to znači da se dignem ujutro oko šest ili sedam sati i odradim trening prije posla, otuširam se i odem na posao, a nakon toga odem u klub i s kolegama odradim drugi dio treninga. Dogovorio sam se i sa suprugom koja to sve tolerira, ali morate imati cilj kako to sve ne bi bilo uzalud i kako jednog dana može biti ponosna na mene. Sve je stvar volje, treniranja i predanosti, ali i morate voljeti to što radite.”

‘Očekujem da se ne osramotim’

Upitali smo ga i kakve si ciljeve postavio za Ultra Maraton od 100 kilometara, odnosno što očekuje od te utrke:

“Ma očekujem da se ne osramotim haha”, prvo se našalio Selanec pa nastavio:

“Očekujem da odradimo pristojnu utrku. Budimo realno, tamo će biti vrhunska klasa dugoprugaša i to su imena koja Hrvatska još nije vidjela na jednom mjestu. Vremena koja oni postižu i brzina kojom trče su jednostavno drugi svemir. Mi ćemo pokušati zadovoljiti taj neki minimalni standard, ali i promovirati ovaj sport. Cijelo prvenstvo je radi s idejom da se potakne ljude na ovaj sport i da se uključe u njega jer trčanje je najjednostavniji sport, nije skup, a mnogo vraća nazad u odnosu na ono što se u njega uloži”, rekao nam je Goran Selanec za kraj.