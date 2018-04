NAJBOLJA HRVATSKA PLIVAČICA (23) OBJAVILA KRAJ KARIJERE: ‘Dobila sam odličan posao u SAD-u…’

“Radujem se novim izazovima”, napisala je Matea nakon objave

Splitska olimpijka Matea Samardžić (23) objavila je završetak svoje mlade sportske karijere. Najbolja hrvatska plivačica vijest je objavila na Facebooku uz fotografiju s Olimijskih igara u Riju.

“Ostaje mi neki slatko-gorki okus nakon svega”

“Došlo je vrijeme, krajem travnja i službeno završavam plivačku karijeru. Istini za volju ostaje mi neki slatko-gorki okus nakon svega. Istina je, bilo je dana kada sam mrzila buđenja u pet ujutro i ulaske u hladnu vodu da bi odradila trening. Mnogo puta se događalo da bi poželjela ostati u krevetu i jednostavno zaboraviti na alarm. No sve bi to nestalo u trenutku i danas kada sve pogledam ponosna sam da se moj naporan rad isplatio. Nitko mi ne može oduzeti onu sreću i zadovoljstvo postignutim, sva ostvarenja napravljena isključivo napornim radom. Plivanje mi je otvorila mnoga vrata i oblikovalo me kao osobu. Zahvalna sam svima koji su poticali, koji su utjecali na mene i bili snažna podrška, i veliki dio moje plivačke karijere. Radujem se novim izazovima”, napisala je Matea.

Vrhunski rezultati

U svojoj kolekciji medalja ima broncu s Europskog prvenstva u disciplini 200 metara leđno gdje je došla do postolja s novim hrvatskim rekordom 2:09.24. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru nastupila je u tri dispiline te izborila mjesta u polufinalu. Na američkom sveučilištu u New Jerseyju ostvarivala je sjajne rezultate, ali završava fakultet u svibnju te je dobila odličan posao u SAD-u pa je odlučila reći zbogom profesionalnoj sportskoj karijeri, piše Slobodna Dalmacija.

“Završavam fakultet u svibnju i dobila sam odličan posao ovdje u SAD-u. Uz to željela bi nastaviti sa školovanjem. Došlo je vrijeme za neke nove stvari u životu”, rekla je Matea.