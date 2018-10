MOŽDA VAS OVO INSPIRIRA, MOŽDA SABLAZNI: Jedna je maratonka za vrijeme utrke slomila nogu, ono što je uslijedilo oduzima dah

Čekaju je četiri mjeseca oporavka

Nevjerojatne scene snimljene su na maratonskoj štafetnoj utrci u Fukuoki, a glavnu ulogu u njima ponijela je Rei Iida, tinejdžerka koja je slomila nogu za vrijeme natjecanja, ali ne i od njega odustala.

Tragove krvi s dlanova i koljena ostavljala je po cesti 19-godišnjakinja odlučna da svoju dionicu odradi do kraja i preda. U priličnom mučnim scenama vidi se da uz nju hoda i sudac utrke dok ona nastavlja prema dijelu staze na kojem utrku nastavlja njena timska kolegica.

Isprika zbog izvedbe!?

Navodno je vodstvo njenog tima željelo povući ekipu iz natjecanja, no ta informacija nije stigla do sudaca sve dok Iida nije bila nadomak cilja. Ona je, pak, sama inzistirala na tome da svoju dionicu odradi do kraja, a sve to izgledalo je ovako:

Iida je nakon utrke odvežena u bolnicu u kojoj joj je dijagnosticirana fraktura noge. Morat će prisilno odmarati četiri mjeseca. Ispričala se svojoj ekipi zbog svoje izvedbe…