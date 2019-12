MLADOST UZ DOSTA MUKE DO POBJEDE, JUG ZAMALO SVLADAO GRKE: Zagrepčani skoro prokockali šest golova prednosti

Mladost je sjajno otvorila utakmicu i nakon prve četvrtine je vodila sa 4-0

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti ostvarili su važnu pobjedu u borbi za Final Eight Lige prvaka, nakon što su u susretu 7. kola B skupine na plivalištu uz Savu porazili Marseille sa 12-11. “Žapci” su ovom pobjedom pobjegli francuskoj momčadi na četiri boda razlike čime su ostvarili veliku prednost pred izravnim konkurentom za plasman na završni turnir.

Mladost je sjajno otvorila utakmicu i nakon prve četvrtine je vodila sa 4-0. Marseille je u drugoj dionici smanjio na 4-2, a koncem dionice na svega gol zaostatka (6-5). Međutim, Mladost je na odmor otišla s +2 (7-5).

Gosti su i u trećoj dionici smanjili na minus 1 (7-6), no Mladost je serijom 3-0 pobjegla na 10-6, a početkom zadnje dionice s nova dva gola došla na velikih 12-6. Mladost je tada stala, a Francuzi su uzvratili serijom 5-0, smanjivši na 12-11, no za više od toga nije bilo vremena.

Mladost su do pobjede predvodili Cosmin Radu, Luka Bukić i Konstantin Harkov sa po tri gola, dok su u francuskim redovima najefikasniji bio Ugo Crousillat s tri gola. U drugom susretu iz ove skupine Pro Recco je rutinski odradio posao protiv Dinama pobijedivši sa 24-9, dok je Terrassa na gostovanju slavila protiv Waspo 98 sa 9-8. Pro Recco je preuzeo vodstvo na ljestvici sa 17 bodova, Ferencvaros je drugi s bodom manje i utakmicom manje, dok je Mladost treća sa 13 bodova.

Jug izgubio

U derbiju A skupine vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja su na gostovanju u Pireju izgubili od Olympiacosa sa 5-6 (0-2, 2-1, 2-2, 1-1). Grčki sastav je ovom pobjedom i nakon 7. kola neporažena momčad, dok je sastavu Vjekoslava Kobešćaka ovo drugi poraz u Ligi prvaka ove sezone i sada dubrovački sastav ima četiri boda manje od momčadi iz Pireja.

Jug je tijekom susreta primio svega šest golova, a raspoloženi Toni Popadić je imao čak 14 obrana. Međutim, to nije bilo dovoljno da hrvatski prvak osvoji barem bod u Pireju. Domaćin je bolje ušao u utakmicu i nakon prve dionice je vodio 2-0. U drugoj četvrtini Olympiakos je zabio i treći gol, a Jug je prvi gol zabio tek nakon 12 minuta smanjivši na 3-1. Sredinom treće dionice gosti su izjednačili na 4-4. No, Grci s dva gola u nizu bježe na 6-4, a Jug je do kraja tek smanjio na konačnih 6-5. Imao je Jug u zadnjoj minuti napad s igračem više, ali nije uspio izjednačiti.

Olympiacos je do pobjede predvodio Konstantinos Mourikis s dva gola, a među strijelce su se upisali i Maro Joković, Ivan Buljubašić, Emmanouil Mylonakis, te Konstantinos Genidounias. Kod Juga je bilo pet različitih strijelaca, a golove su zabili Daniil Mekulov, Alex Papanastasiou, Hrvoje Benić, Paulo Obradović i Loren Fatović.

Sada slijedi pauza od gotovo dva mjeseca radi reprezentativnih obveza (Svjetsko prvenstvo za juniore i seniorsko Europsko prvenstvo), a sljedeće kolo Lige prvaka igra se 4. veljače 2020. kada u Gruž stiže upravo Olympiacos. Drugi hrvatski predstavnik u skupini A, splitski Jadran svoju će utakmicu 7. kola igrati 13. prosinca kod kuće protiv Barcelonete.

Na ljestvici vodi Olympiacos sa 19 bodova, Jug AO je drugi sa 15 bodova, dok je Barceloneta sa 13 bodova i utakmicom manje.