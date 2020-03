‘MAJKU JE SPASILO TO ŠTO JE IŠLA UJUTRO KUHATI KAVU, ALI OSTALA JE BEZ STANA’: Hrvatski olimpijac otkrio detalje potresa u Zagrebu

‘Mamu je spasilo kaj je išla ujutro kuhati si kavu. Baš je tada zatreslo. Neću ni pomisliti što bi bilo’

Jedna žena koja je u nedjelju ujutro u potresu u Zagrebu ostala bez doma, bez krova nad glavom, bez stana koji je sada prošlost, u ponedjeljak je već bila – na poslu! Ona je Franka Jelavić Kojić, majka hrvatskog stolnoteniskog reprezentativca s izborenom vizom za OI u Tokiju, koje će najvjerojatnije danas biti odgođene…

‘Strossmayerov trg broj 7. To je kuća u kojoj smo odrasli sestra i ja’

“Strossmayerov trg broj 7. To je kuća u kojoj smo odrasli sestra i ja. Dobrih 20 godina. Bili smo ondje dok se nismo poženili, poudavali, a ostala je majka”, kazao je Frane Tomislav za Sportske novosti.

“Kuća na Strossmayerovomtrgu, samo središte Zagreba, dio famozne Lenucijeve potkove danas je prazna. Nije sigurna za stanovanje. Na zadnjoj etaži je bio stan Kojićevih. Potpuno urušen krov, vanjski zid-dva, uništen velik dio stana”, piše SN…

‘Neću ni pomisliti što bi bilo’

“Mamu je spasilo kaj je išla ujutro kuhati si kavu. Baš je tada zatreslo. Neću ni pomisliti što bi bilo… Imali smo dva izlaza na balkon, prelijep pogled na trg. Gomila uspomena, djetinjstvo. Vežu nas sve lijepe uspomene na taj naš stan, kuću. Sad je sve stalo u tri kofera koliko je majka uspjela odnijeti stvari”, otkrio je Frane Tomislav i nastavio:

‘U nedjelju poslijepodne je bilo u biti još gore’

“U nedjelju poslijepodne je bilo u biti još gore. To sve sada pada, otkida se, opasno je. Taman su brat i mama bili popodne u stanu, uzeti malo stvari, požurivao je majku kada je bio još jedan potres. Taman je tada pala do kraja greda u maminoj sobi. Nije za igrati se, nije dobro. Ne može se ondje više biti. Bio je i netko iz Civilne zaštite i rekao da moramo van. To nam nitko nije trebao reći. No, evakuirani su i stanari s nižih katova”, istaknuo je Frane Tomislav i progovorio o majci:

‘Ona je dobro, već je danas na poslu. Šef je rekao da mora dežurati’

“Ma, ona je dobro. Kao u filmu. Dvije minute prije potresa se probudila, išla skuhati kavu… Ona je dobro, već je danas na poslu. Šef je rekao da mora dežurati. Život ide dalje. Makar, možda je tako još i bolje njoj. Bolje da radi, nego da razmišlja. Preselila se mama kod sestre i njezinog muža (Tomislav Kolarek, još jedan poznati stolnoteniski reprezentativac, op. a.). Oni imaju trosobni stan, a ja i žena pak imamo malog klinca, pa ga i dodatno čuvamo. Uz sve, evo pretprošlu je noć mali mi imao temperaturu 40,8. Bili smo već ranije kod liječnika, bakterijska upala grla” dokaz kako nevolja izgleda doista nikada ne dolazi sama.