MA KAKAV RONALDO, MESSI, FEDERER I LEBRON: Nećete vjerovati tko je upravo postao najplaćeniji sportaš u povijesti

Ne, nisu to niti Roger Federer, niti Cristiano Ronaldo, niti Lionel Messi, niti LeBron James… Najplaćeniji sportaš svih vremena upravo je postao quarterback NFL momčadi Kansas City Chiefsa. Patrick Mahomes je potpisao s klubom desetogodišnji ugovor vrijedan 450 milijuna dolara i to do 2031. godine.

“Čestitke Mahomesu jer je pristao na desetogodišnje produljenje ugovora vrijedno 503 milijuna dolara. On je prvi pola milijarde vrijedan sportaš u povijesti”, izjavio je Leigh Steinberg, Mahomesov agent.

Za prve tri godine ugovora dobit će 63 milijuna dolara odmah po potpisivanju, a 103.5 milijuna do ožujka 2021., prenosi ESPN. To je najbogatiji ugovor u povijesti sjevernoameričkog momčadskog sporta i obuhvaća i jamstvo u slučaju ozljede vrijedno 140 milijuna dolara, dodaje ESPN.

Doživotni ugovor

Mahomes (24) je bio najbolji igrač NFL-a 2018. i u toj svojoj prvoj sezoni odveo je Chiefse do prvog naslova u 50 godina prošle sezone.

Mahomes je u 2020. ušao u zadnju godinu svog rookie ugovora vrijednog 2.8 milijuna dolara s opcijom produljenja na pet godina za 24.8 milijuna dolara 2021. godine. Chiefs su sada dodali desetogodišnje produljenje njegovom ugovoru na ukupno 12 sezona u Kansas Cityju.

U tih 12 sezona on će zaradiit ukupno 477.6 milijuna čime će premašiti 12-godišnji 426.5 milijuna vrijedan ugovor kojeg je baseball momčad Los Angeles Angels potpisala s Mikeom Troutom u ožujku 2019.