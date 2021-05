LIJEPA SPLITSKA OLIMPIJKA TRENIRA U SKROMNIM UVJETIMA: Oduševila izgledom, prštala samopouzdanjem – ‘Tu spravu uopće i nemam’

‘Tada sam stvarno bila premlada, imala 17 godina’

Svakog petka u programu RTL-a odbrojava se do Olimpijskih igara u Tokiju uz hrvatskog olimpijca u gostima. Ovog petka to je Ana Đerek. Ona trenira za Olimpijske igre u skromnim uvjetima, planira odraditi što više vježbi na turniru. Zna koliko je kvalitetna, u Bakuu je to pokazala. Do OI je još 70 dana i sve će, kaže, sjesti na svoje. Došla je u studio RTL-a i intervju odradila sjajno. Briljirala je izgledom i opuštenosti. Ana baš pršti samopouzdanjem. Ne najavljuje ništa.

‘Pripreme idu super, skroz sam zdrava, imala sam malih problema s Ahilovom ali to držim pod kontrolom’

Ines Goda porazgovarala je s njom:

“Pripreme idu super, skroz sam zdrava, imala sam malih problema s Ahilovom ali to držim pod kontrolom. Zadovoljna sam, zato što ipak imam još dva mjeseca. Mislim da je to sasvim dovoljno da još poradim na nekim detaljima i da sve bude kako sam zamislila”, kazala je Ana Đerek i progovorila o situaciji s pandemijom:

“Osjetila sam koliko jedan test na koronu, pa makar lažni može zakomplicirati stvari. To se meni dogodilo, naprosto sam nakon toga samo sletjela na EP. Iza toga sam morala uzeti odmor”.

‘Split zaostaje jako puno za Zagrebom i Osijekom’

Čekaju je druge OI, nakon Rija…

“Tada sam stvarno bila premlada, imala 17 godina i tim kvalifikacijama za Rio sam pristupila razmišljanju da ako se plasiram, bit ću sretna i uspješna a ako ne, da ću biti nesretna i jadna. A sad sam pristupila puno samopouzdanje i smirenije, i dalje ću biti uspješna i sretna i sve što mi je važno ostat će isto”.

Ana Đerek kazala je kako Split zaostaje za Zagrebom i Osijekom, gimnastičarski, po uvjetima, gimnastičkim centrima. Godine 2018. pala je i ozlijedila glavu…

“Zaostaje jako puno, spravu na kojoj postižem najbolje rezultate uopće i nemam u svojoj dvorani u Splitu”.

