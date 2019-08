LEGENDARNI ZLATNI OLIMPIJAC DOŽIVIO TEŠKU NESREĆU: Auto svjetskog rekordera je u potpunosti smrskan

Dvostruki olimpijski pobjednik i svjetski rekorder na 800 metara, David Rudisha, u subotu je doživio prometnu nesreću u Keniji. Slavni atletičar sa svojim se terencem nakon što mu je pukla guma zaletio u autobus i napravio ‘totalku’.

Srećom, Rudisha je prošao bez težih ozljeda. Čak se javio preko Twittera.

“Dobro se osjećam, hvala svima na potpori”, poručio je David Rudisha.

Rudisha je u karijeri osvajao zlatne medalje na 800 metara na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu i 2016. godine u Rio de Janeiru, a dvaput (2011. i 2015.) je osvajao Svjetsko prvenstvo. Rudsiha zbog problema s leđima ne nastupa od 2017. godine, ali se počeo pripremati za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju dogodine, gdje će braniti dvostruko zlato na 800 metara.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG

— David Rudisha (@rudishadavid) August 26, 2019