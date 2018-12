LEGENDA KOJA NE ODUSTAJE: Prošlo je 30 godina od njegova prvog skoka, a 46-godišnji ‘djedica’ i dalje je aktivan

Zadnji je put slavio u Kuusamou 2014. i to ga je učinilo najstarijim pobjednikom sa 42 godine

Vodeći u skijaškim skokovima u Svjetskom kupu Japanac Ryoyu Kobayashi imao je osam godina kada je njegov sunarodnjak Noriaki Kasai debitirao u istom tom Svjetskom kupu u prosincu 1988. Svijet se od tada dramatično promijenio, ali vječiti Kasai i dalje skače u 46. godini, trideset godina od svog prvog nastupa u Svjetskom kupu u Sapporu. Ovaj vikend veteran će skakati u Engelbergu u Švicarskoj i nada se da će biti među prvih 30.

Kasai se natjecao protiv skakačkih zvijezda poput Mattija Nykanena, Jannea Ahonena, Dietera Thome i Jensa Weissfloga i prošao je tranziciju od paralelnog do v-stila, kao i ostale brojne tehničke promjene u ovom sportu.

Ljubav kao pokretač

“Ono što me pokreće je vrlo jednostavno, ja volim skijaške skokove”, rekao je jednom Kasai.

Sven Hannawald, Nijemac koji je slavan jer je pobijedio na sve četiri skakaonice na Turneji četiri skakaonice, kazao je:

“Možete vidjeti da uživa u tome i da zna da je djed.”

Kultna ličnost

Kasai je postao kultna figura sporta i također je idol mnogim drugim skakačima.

“On je moj junak, pokušavam učiti od njega”, izjavio je svjetski prvak Norvežanin Daniel Andre Tande na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u veljači.

Naslov svjetskog prvaka iz 1992. je najveći uspjeh za Kasaija koji također ima četiri srebrne medalje i šest brončanih s olimpijskih i svjetskih prvenstava, uključujući srebro i ekipnu bronca sa ZOI 2014. u Sočiju kada je imao 42. godine.

Zadnji put slavio 2014.

On je u razdoblju od ožujka 1992. do studenog 2014. ostvario 17 pobjeda u Svjetskom kupu. Zadnji je put slavio u Kuusamou u Finskoj (29. studenoga 2014.) i to ga je učinilo najstarijim pobjednikom sa 42 godine. Također, treće mjesto na Planici u ožujku 2017. značilo je da je sa 44 godine najstariji skakač koji je završio s plasmanom na postolju.

Na Mt. Everest bez kisika

“Probio je barijeru s pobjedom u Svjetskom kupu iznad 40. To je kao penjanje na Mount Everest bez kisika”, rekao je o Kasaiju njemački trener Werner Schuster.

Kasai smatra da je proveo dosta vremena u zraku tijekom svojih skokova u 550 natjecanja Svjetskog kupa (od čega 105 na turneji četiri skakaonice) i različitih prvenstava “diljem cijelog svijeta.”

Napisao je knjigu o skokovima u dobi iznad 40. i zasluge za svoju dugovječnost pridaje “jakom srcu” i japanskoj prehrani.

I dalje jednako trenira

“Osjećam se kao da imam 20. Treniram isto kao i mladi skakači, nisam promijenio svoje treninge od vremena kada sam počeo”, kazao je jednom Kasai koji je nosio japansku zastavu na ZOI u Pjongčangu 2018.

U potrazi za nedostižnim zlatom govorio je da će se natjecati do 2026. ako njegov rodni grad Sapporo dobije domaćinstvo ZOI te godine. No, Sapporo je povukao svoju kandidaturu i razmišlja eventualno o kandidaturi za ZOI 2030. Kasai će tada imati gotovo 58. godina.