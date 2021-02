LEGENDA BARAKUDA OSVRNULA SE NA NESRETAN PORAZ PROTIV RUSA: ‘Loše reagiramo u stresu’

Hrvatska je kolo prije kraja grupne faze na drugom mjestu sa šest bodova, dok ih vodeća Rusija ima sedam

Hrvatski vaterpolisti u srijedu su poraženi od Rusije s 13:14 u dvoboju 4. kola skupine B olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Rotterdamu, čime su pali na drugo mjesto kolo prije kraja grupne faze natjecanja.

“Osim gorkog okusa, nasreću, ova utakmica nema prevelik značaj za daljnji tijek natjecanja. Kako stvari stoje, imat ćemo nešto težeg protivnika u četvrtfinalu, međutim to su nijanse”, izjavio je nakon prvog poraza u Nizozemskoj pomoćni trener hrvatske reprezentacije Mile Smodlaka te istaknuo najveći problem s kojim su naši vaterpolisti suočeni:

“Ono što nas brine su padovi u našoj igri. Teško se prilagođavamo na ovakav kriterij suđenja, no jednostavno se tome moramo prilagoditi kako nas takve situacije ne bi dovodile do stresa u kojem loše reagiramo. Još kada se uz to veže činjenica da propustimo iskoristiti nekoliko stopostotnih prilika, dovedemo se u situaciju da dobivenu utakmicu na kraju izgubimo.”

HRVATSKI VATERPOLISTI IZGUBILI OD RUSA U KONTROVERZNOJ ZAVRŠNICI: Suci poništili gol sa sirenom, izbornik izgubio živce

‘Glave gore’

Najbolji strijelac Hrvatske na utakmici protiv Rusije bio je Loren Fatović s četiri pogotka, a centar Luka Lončar je bio u skupini sedmorice igrača koji su postigli po jedan pogodak.

“Teška utakmica koju smo velikom većinom igrali s igračem manje. Tri četvrtine utakmice kontrolirali smo rezultat i tek u četvrtoj izgubili vodstvo. Nažalost, izgubili smo utakmicu koju smo mogli dobiti. No glave gore, koncentrirat ćemo se na sutrašnju utakmicu s Nijemcima i potom suparnike koji nas očekuju u četvrtfinalu”, izjavio je Lončar.

Hrvatska je kolo prije kraja grupne faze na drugom mjestu sa šest bodova, dok ih vodeća Rusija ima sedam.

Hrvatske vaterpoliste u četvrtak (19 sati) čeka dvoboj protiv Njemačke koja je izgubila sve četiri utakmice, a time i izglede za plasman u četvrtfinale. Rusija će u zadnjem kolu igrati protiv Nizozemske koja je u tri utakmice sakupila četiri boda.

U slučaju očekivane pobjede Hrvatske, Rusija će morati osvojiti barem bod u dvoboju s Nizozemcima kako bi ostala na prvom mjestu u skupini B. U slučaju pobjede Nizozemaca, Hrvatska bi završila na prvom mjestu i u četvrtfinalu igrala protiv četvrtoplasirane reprezentacije u skupini A, a to će najvjerojatnije biti Kanada. Bude li Hrvatska na kraju druga u skupini B, onda će za suparnika u četvrtfinalu najvjerojatnije imati reprezentaciju Gruzije.