KONTROVERZNE IZJAVE ŠEFA TORO ROSSA: ‘Ljudi žele vidjeti sudare, ludi smo što trošimo milijune svake godine’

Franz Tost šef je Tora Rossa, momčadi Formule 1, a posljednjih danas uspio je privući pozornost na sebe kontroverznom izjavom.

“Ljudi žele sudare, pretjecanja, neizvjesnost i različite pobjednike. Naravno, ne žele da se itko ozlijedi, ali žele ponovno vidjeti sudare”, izjavio je Tost i tako šokirao sve zaljubljenike u ovaj sport.

Gledanost Formule 1 u konstantnom je padu, utrku su uglavnom nezanimljive i lako predvidljive, a to sve ubija volju gledatelja da i dalje aktivno prate najbrže utrke na svijetu.



‘Moramo pokazati više’

“Neki će me osuđivati zbog ovih izjava, ali ja samo prenosim ono što čujem od ljudi s kojima se družim. Prijatelji mi znaju reći: ‘U prošlosti smo na svakoj utrci gledali prva dva kruga jer bi se redovito netko sudario na startu. Sada ni toga više nema…’ Nažalost, to je stvarno tako. Zato, ili ćemo se prilagoditi i prihvatiti ono što navijači žele, ili će interes za Formulom 1 nastaviti opadati”, rekao je Tost kojeg posebno muči što momčadi ulažu ogromne novce ogromne novce u bolide, a fanovi to ne cijene.

Vozačima naravno nisu legle izjave u kojima praktički predlaže povećanje broja sudara u utrkama, ali Tost je odlučan:

“Sjeća li se itko utrke u Abu Dhabiju prošle sezone? Da imamo više takvih utrka više nitko ne bi bio zainteresiran za Formulu 1. Moramo pokazati više. Da sam ja Liberty Media, sve bih preokrenuo naglavačke. Mi smo totalno ludi što trošimo 400 ili 500 milijuna godišnje! A na što? Da dva bolida pruže spektakl u nedjelju poslijepodne. Bože dragi, možemo ponuditi isti spektakl i za 80 ili 100 milijuna”, prenosi GP fans.