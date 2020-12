KONTROVERZNE IZJAVE O NAŠIM RUKOMETAŠICAMA: Izbornik svjetskih prvakinja – ‘One uopće ne bi bile na Euru da postoji to pravilo’

Nizozemska je ranije na turniru izgubila od Hrvatske, a Mayonnade otkriva i zašto

Izbornik aktualnih svjetskih prvakinja, Nizozemki, Emmanuel Mayonnade, u razgovoru za L’Equipe komentirao je hrvatske rukometašice koje u 18 sati u petak igraju protiv europskih prvakinja Francuskinja za polufinale Eura.

Nizozemska je ranije na turniru izgubila od Hrvatske, a Mayonnade otkriva i zašto. “Obrambeno su jako dobre. Disciplinirane. Mogu ponuditi obranu 6-0 ili 3-2-1. Vrlo su kompaktne, agresivne i jako organizirane. Utakmica je sama po sebi zamka jer ne očekuješ da će takva biti. Francuska je upozorena. Rezultati Hrvatske moraju se shvatiti ozbiljno. Mislim da će zbog dovoljnog broja dana za pripremu Francuska biti još dominantnija u ovom dvoboju”, započeo je u Mayonnade i zatim izrekao pomalo kontroverznu tvrdnju.

“U napadu, da postoji ograničeno vrijeme za napad kao u košarci, one ne bi ni izborile ovo natjecanje jer jako, jako dugo zadržavaju loptu i koriste to što suci toleriraju takav stil tijekom cijelog natjecanja. Kada smo igrali protiv njih, često sam pomislio da će im oduzeti loptu, no one bi zabijale u posljednjim sekundama akcija”, tvrdi izbornik Nizozemske.

Pohvale za Pijević i Mičijević

Zatim se vratio pohvalama na račun naših dvaju najboljih igračica. Analizirao je prvo Teu Pijević, našu sjajnu vrataricu.

“Ona može vrlo brzo prouzročiti glavobolje suparničkim igračicama. Vrlo neobično brani. Stoji vrlo blizu gol-linije, puno toga anticipira i kada uspijeva, dobro im ide. Međutim, ne vjerujem da će biti uspješna protiv Francuske zbog karakteristika igračica koje imaju. Jedan od razloga zbog kojeg je Tea došla do izražaja je i činjenica da je se nema vremena analizirati. Igrali smo protiv Srbije 5. prosinca u 20:30, a protiv Hrvatske već sljedećeg dana u 18 sati. Razgovarali smo o Tei minutu uoči utakmice”, veli izbornik Nizozemske.

Zatim je govorio o Ćamili Mičijević.

“Nije igrala dvije godine zbog ozljeda koljena i zaista je potrebna velika snaga volje i karaktera da se vratiš ovako dobar. U reprezentaciji se 90 posto stvari priprema upravo za nju. Vidimo da preuzima stvari u svoje ruke. Ona je zlatna osoba, vrlo duhovita, često zbija šale na vlastiti račun. U hodnicima hotela u Koldingu moglo se čuti samo nju”, kazao je izbornik.