KAPETAN SE OGLASIO NAKON PORAZA U BEOGRADU: ‘Tribine su bile protiv nas, ali to nam je motiv, pokazat ćemo se na Svjetskom prvenstvu’

Hrvatska nije uspjela kroz Svjetsku ligu osigurati plasman na Olimpijske igre, ali imat će “popravni” na predstojećem Svjetskom prvenstvu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Srbije drugi put u četiri dana. u finalu Svjetske lige pale su Barakude s jednim pogotkom razlike, baš kao i u prvoj utakmici. Srbija je slavila u 12:11 u domaćem bazenu, a poraz hrvatske prokomentirao je kapetan Andro Bušlje.

“Počeli smo vrlo dobro, igrali smo onako kako smo se dogovorili, vidjelo se da su oni bili u malom grču, što smo mi iskoristili. Ali do kraja smo pokazali zašto smo već godinama u vrhu vaterpola. Nismo se predavali i do samog kraja smo bili na rubu pobjede. Ostaje žal jer smo došli tu po vizu za Tokio, ali igrali smo finale i osvojili još jednu medalju i to je sigurno za nas veliki uspjeh”, rekao je nakon utakmice hrvatski kapetan Andro Bušlje.

“Kreću teške pripreme za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, ali tamo idemo još više motivirani jer želimo tamo osigurati Olimpijske igre. Vjerujem da ćemo tamo pokazati svoje pravo lice”, rekao je Bušlje.

Svaku pohvalu imao je i za publiku u Beogradu.

“Atmosfera je bila vrhunska. tribine su bile protiv nas, ali to nam je bio motiv da pokažemo što možemo. Na kraju nisu bili idealni uvjeti, ali kako nama, tako i njima. Pobijedili su i skidam im kapu”, zaključio je kapetan.