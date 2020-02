[FOTO] KANSAS CITY VELIKIM PREOKRETOM DO 54. IZDANJA SUPER BOWLA: Bila je to spektakularna utakmica o kojoj će se još drugo pričati

Kansas City Chiefs osvojili 54. Super Bowl

NFL momčad Kansas City Chiefsa pobjednik je 54. Super Bowla odigranog u noći s nedjelje po hrvatskom vremenu na ponedjeljak na stadionu Hard Rock u Miamiju, a do svog drugog trofeja Vincea Lombardija došli su velikim preokretom u posljednjoj četvrtini pobijedivši San Francisco 49erse sa 31:20.

Drugi trijumf na Super Bowlu

Predvođeni trenerom Andyjem Reidom i vođom napada Patrickom Mahomesom Kansas City Chiefsi su došli do svog drugog trijumfa na Super Bowlu, a prvog nakon dugih 50 godina čekanja, iako se gotovo 50 minuta činilo da će San Francisco doći do svog šestog naslova. No, kako su to činili u svim utakmicama doigravanja, momci iz Kansas Cityja se nisu predali i još jednim preokretom došli do velikog trijumfa.

Prvi pogodak na utakmici postigli su “Ninersi”, kad je u 8. minuti iz polja, sa 38 jarda, za vodstvo 3-0 pogodio pucač Robbie Gould. Na to su Chiefsi odgovorili prvim “touchdownom” na utakmici, kad je njihov “quarterback” Patrick Mahomes utrčao u zadnje polje u posljednjoj minuti prve četvrtine.

Momčadi na odmor otišle izjednačene

Još jednim pogotkom iz polja pucača Harrisona Butkera Kansas City je u 6. minuti druge četvrtine došao do vodstva 10-3.

Momčadi su na odmor otišle izjednačene, jer je i San Francisco do svog prvog “touchdowna”. U 10. mintuti druge četvrtine “quarterback” Jimmy Garoppolo pronašao je Kylea Juszczyka dodavanjem za 15 jarda.

Po izlasku iz svlačionice San Francisco je odigrao daleko bolje do posljednjih devet minuta utakmice. Obrana “Ninersa” je uspjela natjerati Patricka Mahomesa na loša dodavanja, od kojih su mu dva bila presječena, a pogotkom pucača Goulda i “touchdownom” probijanjem Raheema Mosterta momčad iz San Francisca povela je sa 20:10.

S tom je prednošću momčad Kylea Shanahana ušla u posljednjih sedam minuta, ali tada se pojavio Patrick Mahomes. Na trećem “downu” je poslao dodavanje od 44 jarda za Tyreka Hilla kojim je akcija Chiefsa ostala živa te rezultirala “touchdownom” Travisa Kelcea. Do kraja utakmice ostalo je 6:13 minuta, a vodstvo San Francisca je smanjeno na 20:17.

Obrana Kansas Cityja briljirala do kraja utakmice

Do kraja utakmice obrana Kansas Cityja je potpuno uništila sve pokušaje Jimmyja Garoppola i San Francisco je ostao bez poena. S druge strane je Mahomes pronašao Damiena Williamsa za “touchdown” kojim su Chiefse poveli sa 24-20 na 2:44 minute do kraja, a isti je igrač još jednim “touchdownom” potvrdio pobjedu Kansas Cityja za konačnih 31:20.

Patrick Mahomes najbolji igrač finala

Patrick Mahomes je završio utakmicu sa 286 osvojenih jarda dodavanjima, postigao jedan “touchdown” i još dva omogućio dodavanjima te je proglašen najboljim igračem 54. Super Bowla. Mahomes je postao najmlađim igračem koji je uspio osvojiti naslov za najboljeg igrača sezone, što mu je pošlo za rukom prošle godine, i osvojiti MVP nagradu na Super Bowlu.

Veliki spektakl na Hard Rock stadionu pratilo je više od 62.000 gledatelja. Uoči početka dvoboja američku himnu izvela je Demi Lovato, a u poluvremenu su tijekom tradicionalnog glazbenog nastupa pozornicu podijelile Jennifer Lopez i Shakira te izvele mješavinu svojih najvećih hitova.

Pregled svih osvajača i rezultata Super Bowla:

2020. Kansas City – San Francisco 31-20

2019. New England – Los Angeles Rams 13-3

2018. Philadelphia – New England 41-33

2017. New England – Atlanta 34-28

2016. Denver – Carolina 24-10

2015. New England – Seattle 28-24

2014. Seattle – Denver 43-8

2013. Baltimore – San Francisco 34-31

2012. New York Giants – New England 21-17

2011. Green Bay – Pittsburgh 31-25

2010. New Orleans – Indianapolis 31-17

2009. Pittsburgh – Arizona 27-23

2008. New York Giants – New England 17-14

2007. Indianapolis – Chicago 29-17

2006. Pittsburgh – Seattle 21-10

2005. New England – Philadelphia 24-21

2004. New England – Carolina 32-29

2003. Tampa Bay – Oakland 48-21

2002. New England – St. Louis 20-17

2001. Baltimore – New York Giants 34-7

2000. St. Louis – Tennessee 23-16

1999. Denver – Atlanta 34-19

1998. Denver – Green Bay 31-24

1997. Green Bay – New England 35-21

1996. Dallas – Pittsburgh 27-17

1995. San Francisco – San Diego 49-26

1994. Dallas – Buffalo 30-13

1993. Dallas – Buffalo 52-17

1992. Washington – Buffalo 37-24

1991. New York Giants – Buffalo 20-19

1990. San Francisco – Denver 55-10

1989. San Francisco – Cincinnati 20-16

1988. Washington – Denver 42-10

1987. New York Giants – Denver 39-20

1986. Chicago – New England 46-10

1985. San Francisco – Miami 38-16

1984. Los Angeles Raiders – Washington 38-9

1983. Washington – Miami 27-17

1982. San Francisco – Cincinnati 26-21

1981. Oakland – Philadelphia 27-10

1980. Pittsburgh – Los Angeles Rams 31-19

1979. Pittsburgh – Dallas 35-31

1978. Dallas – Denver 27-10

1977. Oakland – Minnesota 32-14

1976. Pittsburgh – Dallas 21-17

1975. Pittsburgh – Minnesota 16-6

1974. Miami – Minnesota 24-7

1973. Miami – Washington 14-7

1972. Dallas – Miami 24-3

1971. Baltimore – Dallas 16-13

1970. Kansas City – Minnesota 23-7

1969. New York Jets – Baltimore 16-7

1968. Green Bay – Oakland 33-14

1967. Green Bay – Kansas City 35-10

Popis svih osvajača nagrade za najboljeg igrača Super Bowla:

2020. Patrick Mahomes (Kansas City)

2019. Julian Edelman (New England)

2018. Nick Foles (Philadelphia)

2017. Tom Brady (New England)

2016. Von Miller (Denver)

2015. Tom Brady (New England)

2014. Malcolm Smith (Seattle Seahawks)

2013. Joe Flacco (Baltimore Ravens)

2012. Eli Manning (New York Giants)

2011. Aaron Rodgers (Green Bay)

2010. Drew Brees (New Orleans)

2009. Santonio Holmes (Pittsburgh)

2008. Eli Manning (New York Giants)

2007. Peyton Manning (Indianapolis)

2006. Hines Ward (Pittsburgh)

2005. Deion Branch (New England)

2004. Tom Brady (New England)

2003. Dexter Jackson (Tampa Bay)

2002. Tom Brady (New England)

2001. Ray Lewis (Baltimore)

2000. Kurt Warner (St. Louis)

1999. John Elway (Denver)

1998. Terrell Davis (Denver)

1997. Desmond Howard (Green Bay)

1996. Larry Brown (Dallas)

1995. Steve Young (San Francisco)

1994. Emmitt Smith (Dallas)

1993. Troy Aikman (Dallas)

1992. Mark Rypien (Washington)

1991. Ottis Anderson (New York Giants)

1990. Joe Montana (San Francisco)

1989. Jerry Rice (San Francisco)

1988. Doug Williams (Washington)

1987. Phil Simms (New York Giants)

1986. Richard Dent (Chicago)

1985. Joe Montana (San Francisco)

1984. Marcus Allen (Los Angeles)

1983. John Riggins (Washington)

1982. Joe Montana (San Francisco)

1981. Jim Plunkett (Oakland)

1980. Terry Bradshaw (Pittsburgh)

1979. Terry Bradshaw (Pittsburgh)

1978. Harvey Martin (Dallas), Randy White (Dallas)

1977. Fred Biletnikoff (Oakland)

1976. Lynn Swann (Pittsburgh)

1975. Franco Harris (Pittsburgh)

1974. Larry Csonka (Miami)

1973. Jake Scott (Miami)

1972. Roger Staubach (Dallas)

1971. Chuck Howley (Dallas)

1970. Len Dawson (Kansas City)

1969. Joe Namath (New York Jets)

1968. Bart Starr (Green Bay)

1967. Bart Starr (Green Bay)