KAKVA JE SUDBINA TOUR DE FRANCEA? ‘Gledatelji su neodvojivi dio utrke, radije bih da virus nestane’

Tour de France je, uz teniski turnir u Wimbledonu, posljednji od velikih ljetnih sportskih događaja na europskom tlu čija je sudbina nepoznata

Hoće li se najveća biciklistička utrka na svijet Tour de France održati od 27. lipnja do 19. srpnja kako je i planirano, hoće li uz ceste biti gledatelji ili će doći do odgode ili otkazivanja, što je također jedan od mogućih scenarija, trebalo bi biti poznato 15. svibnja, kada bi organizatori trebali imati jasniju sliku o tome što im je činiti.

Do 1. svibnja promatrat će razvoj situacije

Tvrtka ASO koja brine za organizaciju najveće biciklističke utrke odredila je taj datum s namjerom da do 1. svibnja promatra razvoj situacije oko pandemije COVID-19 te u dva tjedan dođe do konačnog rješenja koje s nestrpljenjem čekaju mnogi: od samih biciklista, do gradonačelnika i stanovnika gradova kroz koje će ovogodišnji Tour proći.

Tour de France je, uz teniski turnir u Wimbledonu, posljednji od velikih ljetnih sportskih događaja na europskom tlu čija je sudbina još uvijek nepoznata. Francuzima na ruku ide odgoda Olimpijskih igara u Tokiju, jer se otvorio prostor za pomicanje utrke izvan originalnog okvira sa startom 27. lipnja. Francuska ministrica mladih i sporta Roxana Maracineanu založila se tijekom prošlog tjedna za održavanje Toura, čak i po cijenu natjecanja bez nazočnosti gledatelja uz ceste kojima će biciklistička karavana prolaziti.

‘Gledatelji su neodvojivi dio Tour de Francea’

No, to baš i nije scenarij kojem se raduju biciklisti, ni turistički radnici u mjestima kojima utrka prolazi, kojima bi to moglo donekle pokriti gubitke koje već trpe zbog pandemije izazvane koronavirusom.

“Bilo bi to jedinstveno iskustvo. No, ne želim ga ni zamišljati. Gledatelji su neodvojivi dio Tour de Francea. Možete li zamisliti Svjetsko nogometno prvenstvo bez gledatelja”, izjavio je za RMC Sport u subotu francuski biciklist Julian Alaphilippe, član belgijske momčadi Deceuninck-QuickStep, koji je prošle godine ostvario najbolji rezultat na Touru osvojivši peto mjesto, dok je u 14 od 21 etape nastupao u žutoj majici vodećeg u ukupnom redoslijedu.

‘Ako ćemo morati, vozit ćemo tako, ali radije bih da virus nestane’

Ipak, 27-godišnjak je spreman i na takav scenarij.

“Ako ćemo morati, vozit ćemo tako, ali radije bih da virus nestane i da se natječemo uz nazočnost gledatelja.”

Većina biciklista, kao i ostalih sportaša na tlu Europe, prisiljena je ostati u svojim domovima. Biciklistima takav režim teže pada, jer im je mogućnost treniranja za utrke poput Tour de Francea vrlo ograničena. Kada će ponovno moći nastaviti normalno trenirati, nitko ne zna.

‘Priča se o nekim datumima, ali tek kad on bude poznat moći ćemo početi s pripremama’

“Priča se o nekim datumima, ali tek kad on bude poznat moći ćemo početi s pripremama. Teško je pripremati se tako za Tour de France ili Svjetsko prvenstvo. No, svi smo u istoj situaciji”, zaključio je Alaphilippe.