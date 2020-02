KAKVA JE STVARNO SITUACIJA S OI I KORONAVIRUSOM, PRIJETI LI NAM SUDBINA ITALIJE? Jedna je odluka sve presjekla; ‘Ma to je nemoguće’

‘Htio bih naglasiti da je prebacivanje OI iz Tokija u London nemoguće, bez obzira na svu infrastrukturu koju imaju’

Prema riječima člana Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Dicka Pounda, Olimpijske igre u Tokiju nadolazećeg ljeta će se prije skroz otkazati nego li odgoditi, naravno ukoliko se procijeni da je opasnost od širenja koronavirusa prevelika i da je prijetnja za ljude. Također, pojavila se priča u svjetskim medijima da postoji mogućnost da se čak OI presele u London.

Koliko je stvarno realno da se OI otkažu ili presele u London?

E sad, koliko je stvarno realno da se takvo što dogodi? Hrvatski olimpijski odbor, kao i svi sportski Savezi u zemlji, pozorno prate sve događaje vezane uz pojavu koronavirusa, a naročito zbog pojave virusa u zemljama u našem okruženju, kao i prvih slučajeva zaraženih kod nas. Ništa se ne prepušta slučaju, Iako, dojma smo kao da se digla prevelika buka i pompa oko (ne)putovanja hrvatskih sportaša izvan zemlje bez odobrenja “nadležnih tijela”.

O čemu se točno radi, koliko ima istine u svemu tome, te kakve su najnovije informacije iz MOO-a? Upitali smo šefa hrvatske olimpijske misije i pomoćnika glavnog tajnika Damira Šegotu:

‘Prerano je govoriti o nekakvoj odgodi Olimpijskih igara, ili o otkazivanju’

“Mislim da je prerano govoriti o nekakvoj odgodi Olimpijskih igara, ili o otkazivanju. No, htio bih naglasiti da je prebacivanje OI iz Tokija u London nemoguće, bez obzira na svu infrastrukturu koju imaju, bez obzira što su 2012. bili domaćini OI. Iz razloga, što vi ne možete pripremiti OI u 6 mjeseci ili manje. To što imaju infrastukturu je zabluda da se to može ostvariti. Bio sam šef misije u Londonu, ta njihova infrastruktura koja je bila sportska, točno ona pokraj olimpijskog sela gdje je bio olimpijski park, na Stratfordu, to je praktički razmontirano. To su sve bili privremeni objekti, jedino West Hamov stadion, na kojem je i bilo otvaranje, to je jedino ostalo. Sve drugo je razmontirano”, kazao nam je u uvodu razgovora Damira Šegota i nastavio:

“Tako da ja ne znam gdje bi oni stavili sve to, pogotovo ne u 6 mjeseci ili manje. Ma to je nemoguće, Vjerujem da su to sve čiste spekulacije i nagađanja, u ovoj cijeloj gunguli koja je nastala oko koronavirusa. Mi to sve pratimo. Jučer sam bio u kontaktu s našim japanskim veleposlanikom, gospodinom Draženom Hrastićem. Oni su zbilja angažirani oko toga, zato što stvarno imaju puno upita glede koronavirusa. Situacija u Tokiju nije tako kritična niti malo, koliko ja znam, osim onog broda u luci. Još ima par slučajeva u Nagoji, ali u Tokiju nema za sad ništa. Konkretno, 28. ožujka idem na sastanak koji je dogovoren još prije 15, 20 dana u pregled objekta, olimpijskog sela…

‘Nitko niti ne pomišlja da ne otputuje na OI’

Vjerujem da ću onda dobiti više informacija oko svega. Kroz komunikaciju s kolegama iz okolnih zemalja i ostatka Europe, ma nitko niti ne pomišlja da ne otputuje na OI. Normalno da su ljudi skeptični i u strahu, pogotovo zbog natjecanja koja se sad odgađaju u tom dijelu svijeta, pogotovo u Kini i čak u Japanu. No, mislim da ne treba raditi paniku i mislim da se sad napravila prevelika pompa, čitava priča oko OI i koronavirusa se malo prenapuhala i zato dolazi do ovakvih infomacija.

U priopćenju koje je potpisao glavni tajnik Josip Čop stoji kako, pridržavajući se preporučenih mjera, svi sportaši i sportske momčadi i ekipe moraju najaviti svoj odlazak na sportska natjecanja izvan granica Hrvatske te čekati službeni stav nadležnih tijela o tome imaju li ili nemaju odobrenje za odlazak.

“Priopćenje je bila više mjera opreza za sve koji putuju u taj dio svijeta. Mi kao HOO nemamo mogućnosti, niti to možemo, nekome zabraniti da negdje putuje. Mislim da je to malo krivo interpretirano u medijima. Tu je Ministarstvo vanjskih poslova koje daje svoje preporuke, postoji epidemiološka služba u Hrvatskoj koju mi preporučamo svakom tko putuje da joj se javi, pa da dobiju odmah iz prve ruke informaciju.

‘Svi mogu putovati bez ikakvih ograničenja’

Da se razumijemo, imamo mi upita, svakodnevno oko te naše izjave. No, sve ide prema planiranom i nema problema. Svi mogu putovati bez ikakvih ograničenja. Nama je najveći problem Italija, s obzirom da je jako blizu i da je broj zaraženih veliki u sjevernom dijelu Italije. Što se tiče Japana, tamo situacija nije dramatična. U Kini je zasad sve otkazano. Tako stoje stvari. No, još jednom naglašavam: HOO ne može nikome zabraniti putovanja. Savezi su autonomni, oni su pravni objekti koji sami odlučuju o nekim stvarima. Mi samo možemo dati preporuke i odlučujemo da li se na OI ide ili ne, odnosno koje su restrikcije i ograničenja”, naglašava Damir Šegota.

Otvaranje Olimpijskih igara u Tokiju predviđeno je za 24. srpnja, a na natjecanju se očekuje nastup oko 11.000 sportaša. Podsjećamo da su OI u Rio de Janeiru održane prema planu iako je u to doba aktualna bila epidemija zika virusa…

“Da, zika virus bio je aktualan prije 4 godine, baš u isto vrijeme OI u Riju. Iako je bilo ozbiljno, nije bilo panike ni problema”.

U hrvatskom sportu nema panike zbog koronavirusa. Iako…

U hrvatskom sportu nema panike zbog koronavirusa, govori nam Šegota. No, već u susjednoj nam Italiji je ozbiljno. Tamo su, pak, suspendirane sve vaterpolske utakmice, sve lige u svim uzrastima, i to do najmanje do nedjelje 1. ožujka, a onda će se, ovisno o situaciji, povlačiti daljnji potezi. No, to ovisi o trenutnoj situaciji kakva će biti…

“Naša redovita komunikacija s organizacijskim tijelom Igara i s MOO-om ne daje nikakve naznake za otkazivanja natjecanja. Ono što mi znamo i o čemu je javnost obaviještena da je maraton prebačen iz Tokija u Sapporo, jer je problem vezan za temperaturu. Tamo, pak, vremenski uvjeti igraju ulogu zbog visoke vlage i temperature. Ali, Bože moj.

To se znalo i to nema veze s ovim. Što se tiče Hrvatske, svaki sportski Savez ima svoju politiku, svojih obveza. Konkretno, jučer sam razgovarao s kolegom iz ragbi Saveza, oni imaju u Rimu natjecanje na koje idu muškarci i žene, ali oni su taj put, kako sam čuo, odgodili. No, tu se ipak radi o Italiji, o najvećem europskom žarištu. Što se tiče drugih natjecanja koja su pravovaljana, odnosno koja nisu otkazana, to je sve ok. Čuo sam i danas isto kako se otkazuje SP u stolnom tenisu u Mađarskoj, zbog velikog broja Kineza. Generalno, nemam osjećaj da je sad neka panika da svi odustaju. No, sve se prati. Moraju se pratiti preporuke”, završio je Damir Šegota.