KAKAV DAN ZA HRVATSKO SKIJANJE: Trojica naših aduta plasirala se u drugu vožnju prvog slaloma u novoj sezoni

Hrvatski skijaški reprezentativci Elias Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić plasirali su se u drugu vožnju prvog slaloma u novoj sezoni Svjetskog kupa u alpskom skijanju koji se održava u finskom Leviju, a najbrži u prvoj vožnji bio je Francuz Clement Noel. Noel je prvu stazu u Leviju prošao za 54.55 sekundi, a najbliži pratitelji su mu Britanac Dave Ryding (54.94) i Švicarac Ramon Zenhaeusern (55.21).

Među 30 najboljih i Filip Zubčić sa startnim brojem 70

Elias Kolega je sa startnim brojem 23 imao deseto vrijeme prve vožnje (55.88), a za vodećim Noelom je zaostao 1.33 sekundu. Tek nešto sporiji bio je Istok Rodeš (55.99) koji je startao kao 19.

Među 30 najboljih ugurao se i Filip Zubčić sa startnim brojem 70, koji je ostvario 29. vrijeme prve vožnje (56.80).

Vidović imao zaostatak 2.52 sekunde

Matej Vidović je sa zaostatkom 2.52 sekunde osvojio 37. mjesto, a Samuel Kolega nije stigao do drugog prolaznog vremena.

Druga vožnja je na rasporedu od 13 sati i 15 minuta.

Levi, slalom (m) – 1. vožnja

1. Clement Noel (Fra) 54.55 sekundi

2. Dave Ryding (VB) +0.39

3. Ramon Zenhaeusern (Švi) +0.66

4. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.68

5. Christian Hirschbuehl (Aut) +0.78

6. Manfred Moelgg (Ita) +0.91

7. Daniel Yule (Švi) +0.94

8. Andre Myhrer (Šve) +1.00

9. Leif Kristian Netvold-Haugen (Nor) +1.16

10. ELIAS KOLEGA (HRV) +1.33

11. Michael Matt (Aut) +1.36

12. ISTOK RODEŠ (HRV) +1.44

13. Alex Vinatzer (Ita) +1.53

14. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +1.54

15. Sandro Simonet (Švi) +1.59

…

29. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +2.25

37. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) +2.52

SAMUEL KOLEGA (HRV) nije završio utrku