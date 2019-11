KAKAV ČUDESAN DAN: Zamalo otišao u povijest jedan od najimpresivnijih rekorda

Iako je ostao u sjeni Usaina Bolta, autor najboljeg rezultata dana na Svjetskom atletskom prvenstvu u Pekingu je Amerikanac Christian Taylor.

On je obranio naslov svjetskog prvaka u troskoku, ali napravio je to na impresivan, zapanjujući način. Aktualni olimpijski pobjednik je do zlata došao skokom od 18,21 metra! Samo osam centimetara ga je dijelilo od svjetskog rekorda koji je prije 20 godina srušio legendarni britanski atletičar Jonathan Edwards.

Drugi rezultat svih vremena

Kako se i očekivalo, borba za svjetski tron se vodila između Taylora i Kubanca Pedra Pabla Picharda. Njih su dvojica ove sezone od troskoka napravili šlager disciplinu, prije Pekinga su zajedno četiri puta preletjeli 18 metara, svaki po dvaput.

U Ptičjem gnijezdu je to uspjelo samo 25-godišnjem Tayloru, a čudesan skok, drugi po daljini svih vremena, ostvario je u posljednjoj seriji. Pichardo mu je nakon toga odgovorio sa 17,73, ali to je ovom prilikom bilo dovoljno samo za srebro. Bronca je pripala bivšem svjetskom prvaku, Portugalcu Nelsonu Evori (17,52).

Felix može i na 400 metara

Amerikanka Allyson Felix triput je bila svjetska prvakinja na 200 metara, a u Ptičjem gnijezdu je prvi put okrunjena na dvostruko dužoj dionici. Slavila je u vremenu 49.26 sekundi, što joj je osobni rekord i najbolji ovosezonski svjetski rezultat. Srebro je pripalo Bahamki Shaunae Miller (49.67), a bronca Jamajčanki Shericki Jackson (49.99).

Poljakinja Anita Wlodarczyk nedavno je postala prva žena u povijesti koja je bacila kladivo preko 80 metara (81,08). Ponovila je to i u Pekingu; bila je doduše nešto ‘kraća’, ali i 80,85 joj je bilo sasvim dovoljno za zlato i rekord svjetskih prvenstava.