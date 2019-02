Edelman došao do drugog mjesta na listi najuspješnijih hvatača u doigravanju

Krilni hvatač novih NFL prvaka New England Patriotsa, 32-godišnji Julian Edelman proglašen je najkorisnijim igračem 53. Super Bowla odigranom u Atlanti, u kojem je njegova momčad sa 13-3 svladala Los Angeles Ramse i po šesti put osvojila trofej Vincea Lombardija.

Utakmicu završio sa deset hvatanja

Edelman je utakmicu završio sa deset hvatanja u kojima je osvojio 141 jard, od čega je već do poluvremena imao sedam hvatanja za 93 jarda. Edelman je bio i jedan od junaka, kad su Patriotsi zahvaljujući jednom njegovom spektakularnom hvatanju uspjeli preokrenuti zaostatak protiv Atlanta Falconsa i osvojiti naslov 2016. godine.

Edelman je s ovom utakmicom došao do drugog mjesta na listi najuspješnijih hvatača u doigravanju sa 1412 jarda. Ispred njega je samo legendarni Jerry Rice koji je osvojio 2245 jardi u utakmicama doigravanja.

Tek sedmi hvatač koji je osvojio MVP naslov

Edelman je tek sedmi hvatač koji je osvojio MVP naslov u dosadašnjih 53 izdanja Super Bowla, a prvi nakon Santonia Holmesa iz Pittsburgh Steelersa, koji je MVP 43. Super Bowla održanog prije deset godina.

U šest naslova New England Patriotsa, samo su trojica igrača osvajala MVP nagradu. Četiri puta je najboljim bio proglašen vođa napada Tom Brady (2002., 2004., 2015. i 2017.), a po jednom krilni hvatači Deion Branch (2005.) i Julian Edelman (2019.).

Nitko u njemu nije vidio potencijal

Vrijedi spomenuti kako je Edelman u srednjoj školi igrao na poziciji quarterbacka, a nakon solidnih partija nitko mu nije niti ponudio stipendiju za sveučilište. Nitko u njemu nije vidio potencijal za NCAA američki nogomet, svi su ga smatrali bezveznim, a na sveučilištu je i dalje igrao na istoj poziciji. Nitko nije slutio da će upravo kao hvatač postati NFL igrač, a pogotovo ne ove razine…

Na NFL Combine, testiranje budućih igrača i njihovih fizikalija Edelman nije bio ni pozvan, a na drugom testiranju jedan je test otrčao brže nego itko drugi na Combineu i tu je pokazao svoj fizički potencijal koji je kasnije materijalizirao u profesionalnoj ligi i ušao u povijest.

