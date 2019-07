JOŠ OD SMRTI AYRTONA SENNE NIJE VIĐEN TAKAV UŽAS: Preminuo je nakon 9 mjeseci kome; ovo je zauvijek promijenilo Formulu 1

Toujours dans notre coeur Jules… Tu nous manques tellement…repose en paix ange 💫

Forever in our hearts Jules… we miss you very much… RIP sweet angel 🌹💫 #JB17FOREVER #JulesForever pic.twitter.com/Xs1PQmh5NF

— Tania 🍩 (@Tania__01) July 17, 2019