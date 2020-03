JEZIVA PORUKA SRPSKE ODBOJKAŠICE IZ ITALIJE: ‘Danas se u Bergamu dogodilo nešto najgore. Vojska je pokupila lijesove…’

Brakočević je otkrila što je zapravo za nju najgore od svega

Srpska odbojkašica Jovana Brakočević (32), inače članica talijanskog kluba AGIL Volley iz Novare, javila se putem Twittera kako bi komentirala stanje s pandemijom koronavirusa u Italiji. Nekadašnja reprezentativka Srbije ozbiljno je zabrinuta zbog stanja u Italiji i nadasve je potresena tolikim brojem umrlih.

U Italiji je preminulo gotovo tri i pol tisuće ljudi od posljedica koronavirusa, a Brakočević je otkrila što je zapravo za nju najgore od svega.

“Ne pišem često, skoro nikad, ali evo sad imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali je li samo to? Od koronavirusa se umire. To je činjenica. I ne samo da se umire. Umirete sami. Nigdje nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i oboljelog. Nikog. Danas se u talijanskog gradu Bergamu dogodilo nešto još gore. Vojska je došla po lijesove preminulih i direktno ih odvezla u krematorij. To je to. Nitko nije mogao da ih vidi. Nitko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili…sami… bez svojih bližnjih. Neće biti sprovoda. Kremirani i to je to”, napisala je Brakočević.

Zatim je još pozvala sve pratitelje da se strogo pridržavaju uputa.

“Dragi moji, vi nastavite izlaziti po kafićima. Šetati se parkovima i centrima. Posjećivati tržnice ili dućane ili šta god bilo što još uvijek nije zatvoreno. Izlažete riziku sebe i svoje bližnje, ne samo od zaraze nego i od umiranja u samoći. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život, nego živote naših bližnjih i svih drugih ljudi koje možemo potencijalno dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strože moguće, da bi ovo crno vrijeme prošlo što prije. Nadam se da će ovaj post bar nekom da promijeni način razmišljanja i da će pokušati da uvjeri bližnje, prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi!”, napisala je Brakočević.